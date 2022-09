ManchARTE, de sueño a realidad

Ilusión, entusiasmo y ganas quizás sean las tres palabras que mejor definen el estado de ánimo de la artista Adri Pardo Basanta (Burela, 1988), que este sábado, a las siete de la tarde, abrirá en la Rúa Castelao 1 de Burela su academia de arte, ManchARTE, con la que convierte en realidad su sueño desde la infancia. "Dende pequena tiven claro que quería ser profesora de pintura e dedicarme a pintar", confiesa, "e coa posta en marcha deste proxecto, que levaba moitísimo tempo na miña mente, cumpro o meu soño". "A comezos de ano empecei a replantexarme moitas cousas e decidín que era o momento de arriscarme e apostar por dedicarme ao que me apaixona", reconoce.

ManchARTE será un punto de encuentro para el arte. Será el espacio personal de la artista, que dedicará las mañanas a trabajar en sus encargos y en su obra más personal, y será un espacio para aprender: "Á academia vaise vir a aprender. Os alumnos están organizados por idades porque é moito mellor a nivel de madurez porque o concepto das clases o teño moi claro, vaise aprender a debuxar a partir de bodegóns naturais que é o mellor xeito de facelo". Pero además, con este espacio artístico Adri Pardo también busca "traer arte á Mariña".

Por eso a la actividad ya planificada se irán sumando talleres de asistencia libre de creatividad o moldeado entre otros, charlas de arte, quedadas de artistas o talleres específicos para profesores. "Quero que sexa un punto onde a arte poda fluír", reconoce, "un lugar onde mancharse física e emocionalmente do mundo artístico".

Y es que el arte corre por las venas de Adri Pardo, no en vano dedicó su vida a formarse en este campo. Empezó cursando el bachillerato de Artes en el IES Monte Castelo e hizo Bellas Artes en Pontevedra. Completó sus estudios de pintura con un máster de producción en Valencia y otro de educación artística en A Coruña y, finalmente, se doctoró en 2019 en Valencia. Y toda esta formación quiere volcarla en sus clases: "A debuxar apréndese debuxando. Aquí imos pintar a partir do natural ou como moito a partir dunha fotografía dende que xa haxa uns conceptos básicos; quero darlles aos alumnos técnicas e pequenos trucos. Interésame que aprendan a mirar e a representar do natural". Y subraya que no hace falta tener ninguna noción de dibujo para empezar.

Muy presentes en ManchARTE están "os meus nenos", como les llama Adri Pardo a sus retratos de niños, que son la principal característica de su obra. "A miña especialidade é o retrato, fagoos a grafito, ao óleo, a acuarela ou caricaturizados", explica, y en ellos se centran gran parte de sus encargos artísticos. Y también su obra personal: "Apaixóname traballar o tema das razas porque me apaixona ver como nenos de distintas culturas ou idades transmiten igual coa mirada. Fascínanme as expresións e como transmitimos coa mirada e, sobre todo, a cara dos nenos".

Adri Pardo reconoce que no es sencillo vivir del arte, pero arranca ManchARTE con mucha ilusión y con una muy buena acogida, que le hace superar ya las 50 matrículas en la academia.