Malos tiempos para la lírica en Foz

Las relaciones entre el PSOE y el PP de Foz no pasan por su mejor momento y el desencuentro entre ambos portavoces parece ser total, toda vez que casi se hablan más en los medios que en público. Al menos es lo que se desprende de la maniobra de este martes, en la que el alcalde, el socialista Fran Cajoto, aseveró en una nota de prensa que ya tenían solicitada cubrir una vacante para la Policía Local antes del último pleno en el que el portavoz del PP, Javier Castiñeira, se interesó por ese puesto, pero sin respuesta, aseveró.

"Cajoto evadiu a resposta", se quejan desde el grupo popular, cuyo portavoz en Foz criticó "que o alcalde non quixera contestar" en relación "coa nosa petición de que dixera cales foron as razóns para que o Concello de Foz non solicitara á Xunta de Galicia que se incluira a praza de policía local vacante na próxima convocatoria do proceso selectivo de policías locais para a comunidade galega".

EN LA ACADEMIA. Un trámite que, según aclaró el regidor, fue realizado con antelación a la celebración del pleno. "A oferta de emprego público coa vacante de policía local pendente de cubrir foi aprobada na mesa de negociación do día 27 de outubro, coa proposta feita o 11 de outubro, antes da sesión», recalca, para añadir que el decreto fue remitido a la Academia Galega de Seguridade Pública "para cubrir a praza na vindeira convocatoria, conforme ao convenio que asinamos ao pouco tempo de chegar ao goberno",

"Grazas ao traballo feito xa cubrimos as dúas prazas que deixara vacante o anterior alcalde, o señor Castiñeira, e completaremos a plantilla na seguinte convocatoria", señaló el regidor, quien insiste en que "as preguntas son contestadas sempre en tempo e forma, aínda que a Castiñeira a maioría das veces parece que non lle gustan as respostas. Nós fuximos do espectáculo que pretende promover o voceiro do PP, pero seguiremos respondendo porque é a nosa obriga e as veciñas e veciños de Foz merecen saber a verdade".

Castiñeira alega que al no contestar desconoce "se a falta de resposta se debeu ao esquecemento ou á falta de organización e preguntámonos se foi algo premeditado para evitar o custe dunha praza máis, o que sería moi grave, xa que é moi necesario que se complete o cadro de persoal da Policía Local», al tiempo que recalca que "non pode decir agora que vai mandar a petición, posto que o prazo xa rematou e Foz non está nos concellos disponibles".

La plantilla de agentes, según el regidor, no solo se verá completada en cuanto a efectivos personales, sino también en cuanto a medios materiales, pues "o Concello mercou un sonómetro e solicitou da Dirección Xeral de Tráfico un etilómetro para completar o equipamento e dotar á Policía Local cos medios necesarios".

SESIONES. Las quejas del portavoz del PP se extienden también a la convocatoria de las sesiones, cuyos cambios, a juicio de Castiñeira, son "unha demostración da caótica xestión do socialista Fran Cajoto", a quien acusa de "abusos á hora de organizar e dirixir os plenos" y recuerda que los ordinarios "son mensuais e a corporación decidiu que se celebraran os últimos xoves de mes e agora convocaos cando quere", cuenta sobre el de octubre, que se celebró el jueves.

Cajoto insiste en que "o pleno de organización permítenos movelo unha semana en función dos asuntos e a carga de traballo e foi o que se fixo en outubro".