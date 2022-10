Una maleta con libros feministas inicia en Viveiro su recorrido por la provincia

Una maleta cargada de libros relacionados con el feminismo, la igualdad, el empoderamiento, la autoestima o la violencia machista recorrerá distintos concellos e instituciones de la provincia para invitar a los ciudadanos a reflexionar sobre estas temáticas. Mavi, a maleta viaxeira es una iniciativa de la Subdelegación del Gobierno en Lugo que arrancó este jueves en Viveiro, donde estará un mes al alcance de los alumnos de los dos institutos locales.

La subdelegada, Isabel Rodríguez; la alcaldesa, María Loureiro, y la concejala de Muller, Lara Fernández, presentaron este proyecto junto a la responsable de la unidad contra la violencia de género, Luisa Castro, y trabajadores de los servicios municipales. "Trátase de textos que promoven a reflexión, a sensibilización e concienciación sobre temas determinantes para conseguir unha sociedade máis igualitaria e libre de violencias, favorecendo un pensamento crítico ante os estereotipos e roles de xénero que perpetúan estas violencias e desigualdades", dice Rodríguez, sobre títulos como ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?, de Raquel Díaz Reguera; La cenicienta que no quería comer perdices, de Nunila López y Myriam Cameros; Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi; Mi marido me pega lo normal, de Miguel Lorente Acosta; Cansadas, de Nuria Varela; El libro de la hija, de Inma López Silva, o Rosalía Feminista, de Helena González Fernández. Además en la maleta hay un diario de viaje para que los lectores compartan sus reflexiones.

La maleta seguirá su recorrido por centros penitenciarios, centros de información a la mujer, asociaciones de víctimas o servicios sociales de los ayuntamientos que lo soliciten y que también pueden añadir otros ejemplares escritos o protagonizados por mujeres de cada municipio.

María Loureiro subrayó el "compromiso claro" del Concello en la lucha contra la violencia de género y el trabajo por la igualdad. "Nunca debemos esquecer a responsabilidade que temos as administracións públicas para defender en voz alta e seguir apoiando a presenza das mulleres en todas as esferas da sociedade", señaló. Por su parte Lara Fernández explicó que decidieron llevar los libros a los institutos porque "hai que plantar semente alí onde crecen as persoas do futuro e cantas máis ferramentas lles deamos para crecer en igualdade, mellor".

Datos: en la provincia hay 604 casos activos y 5 son de riesgo alto

La subdelegada ofreció datos actuales sobre los casos activos dentro del sistema Viogen, de seguimiento de mujeres víctimas de violencia de género, que son 604 la provincia de Lugo. "Non hai casos catalogados de risco extremo, pero si hai 5 de risco alto, 95 que son de risco medio, 261 de risco baixo e 243 de risco non apreciado", detalla Isabel Rodríguez.



Implicación



Estos datos, añade la subdelegada, reflejan "a necesidade de traballar xuntos, entre todas as institucións e colectivos, para erradicar a violencia de xénero", pues esta lacra continúa "moi presente na sociedade". En este sentido dijo que la Maleta Viaxeira pretende invitar a reflexionar "fomentando a educación en dereitos, igualdade e liberdades".