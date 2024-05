Malaguti: "A pocos goles tenemos más opciones de llevarnos el partido"

"Vamos con ganas de traernos la victoria y pasar a la final en la lucha por el ascenso, pero va a ser un partido muy difícil", dice Iván de Uña Feliz, ‘Malaguti’, jugador del Pescados Rubén Burela FS. "Es una cancha complicada, la grada aprieta mucho, y además está el viaje, pero estamos listos para afrontarlo sobre la pista", dice el jugador castellano leonés de fútbol sala.

A un paso está el Burela FS de ser finalista en el play off de ascenso a Primera División. Para ello necesita ganar este sábado, a partir de las 12.30 horas, al África Ceutí en el polideportivo municipal Guillermo Molina. Con el primer punto en su casillero (2-1), la intención del equipo de David Rial es no tener que jugar el tercer duelo.

Una de las cosas que cree que tienen que mejorar con respecto al primera partido "es de cara a puerta, tenemos que meter las oportunidades que tenemos y aprovechar sus errores, porque defensivamente estamos bien", comenta.

Un factor que juega a favor del equipo naranja es el gran fondo de armario, con una plantilla muy amplia. "Tenemos muchos jugadores en el banquillo y podemos poner un ritmo exigente, y si duras un minuto o dos en la cancha sabes que hay un compañero para cambiar", asegura.

Sobre el rival, cree que su mayor virtud es "el juego de pívot" y que tiene "jugadores que son muy buenos ofensivamente, por lo que tenemos que estar bien atrás", apunta. Malaguti espera un partido "de pocos goles", dice. "Somos un equipo que concedemos poco y a pocos goles tenemos más opciones de llevarnos el partido", dice.

Tocou vivir un partido moi sufrido e traballado nesta eliminatoria do play off de ascenso a Primeira División no que @burelafs impúxose por 2-1 ao Unión África Ceutí



Agora toca gañar nese segundo enfrentamento da serie que terá lugar o 1 de xuño



Imos con todo #FamiliaLaranxa 🧡 pic.twitter.com/KSScGAQHuJ