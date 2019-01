El mal tiempo no pudo con la Festa do Chícaro en Foz

La Festa do Chícaro se cerró este domingo en Foz con una jornada en la que los bares fueron los protagonistas y consiguieron buenos resultados con la oferta que tenían dispuesta de los berberechos cocinados de distintas formas. La edición de la fiesta de este año estuvo claramente marcada por el tiempo, que no ayudó en nada y aunque no anuló el festejo sí que hizo que el sábado, en la carpa, se vendiesen menos raciones que en la edición de 2018.

El organizador del festejo, el concejal Pedro Fernández Manín, explicó que concretamente se vendieron 300 raciones menos que el año anterior, pero quiso resaltar que "en calquera caso, foi un éxito total, porque hai que contar con que estivo moi mal tempo, que este ano non nos axudou en nada. Hai que pensar que se fixera algo bo, venderíase igual que o ano pasado ou máis".

Al mismo tiempo reseñó la "enorme asistencia" de gente a los bares en la jornada de este domingo: "Toda a zona de Rego de Foz e do porto estiveron a tope de xente. Había moitísima". Cree que "para eles penso que non houbo grandes variacións e que a resposta da xente foi moi boa, aínda que non teño datos definitivos" de lo que vendieron los establecimientos en esta edición.

Fernández Manín recordó que desde el gobierno municipal quisieron animar la participación vecinal en la jornada de este domingo "poñendo polas rúas música de charangas e de gaitas que se notou moito porque caldeou algo o día, xa que estivo unha mañá moi mala, pero notouse moito". Tanto, que aseguró que "houbo moita xente que preguntaba se íamos repetir coa carpa, pero xa dixemos que non, que estaba pensada só para o sábado".

PREVISIÓN. Fernández Manín reconoció abiertamente estar animado a ir preparándose ya para la organización de esta fiesta el año que viene, "porque a verdade é que resultou moi ben para o tempo que fixo. Non teño ningunha queixa".

Con esta fiesta, Foz recuerda a un molusco muy importante para ellos en el pasado, aunque ahora esté ya extinguido en su ría.