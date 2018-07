A sede da Fundación Comarcal de Mondoñedo acolle a terceira edición do espazo coworking da Mariña lucense, na que 33 emprendedores responsables de 22 proxectos da zona acceden a formación e orientación individualizada para a posta en marcha e consolidación das súas iniciativas empresariais.

Os emprendedores que se forman na aceleradora de Mondoñedo, na que ata agora se desenvolveron 43 proxectos por parte de 53 persoas nas dúas edicións anteriores, despregarán as súas actividades nunha variedade de sectores que van desde o agroalimentario ata o industrial, pasando polos servizos e a importación, e inclúen propostas innovadoras no ámbito da Industria 4.0 e na explotación gandeira, entre outras.

A Xunta, en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), creou a rede de espazos coworking para favorecer o desenvolvemento de proxectos empresariais e a creación de emprego sobre o territorio. Nestes espazos, os novos emprendedores, ademais de recibir asesoramento a medida para a posta en marcha das súas empresas, coñecen polo miúdo os instrumentos de apoio dos que disporán para a consolidación dos seus proxectos unha vez remate o seu período formativo.

A Rede de Aceleradoras axuda a promover proxcectos empresariais e a creación de emprego sobre o territorio

Esta cooperación entre a Xunta e a EOI xa ten permitido consolidar en toda Galicia 295 proxectos promovidos por 364 emprendedores galegos. Nesta terceira convocatoria, que na actualidade se encontra en marcha, estanse a desenvolver 124 proxectos de 146 emprendedores. Ao espazo da Mariña en Mondoñedo, súmanse os de Santiago, Ferrolterra, A Ribeira Sacra, A Costa da Morte, Celanova-Terras da Limia, Ourense (no CIS Madeira), e o do Salnés.

Estas novas iniciativas contribúen a dinamizar a economía e o emprego dos concellos máis pequenos, así como aproveitar os recursos de cada zona para crear novas oportunidades e fixar poboación. Estas aceleradoras xeran o clima de confianza necesario para pór en marcha un negocio e fomentar o traballo colaborativo.

Esta actuación responde ao compromiso da Administración autonómica co emprendemento, enmarcándose na Rede de Aceleradoras de Galicia coa que se apoiaron xa máis de 600 proxectos nos últimos cinco anos a través de iniciativas como Agrobiotech en Lugo e Ourense, centrada nos sectores agroalimentario, forestal e a biomasa; a Business Factory Auto, en Vigo, coa colaboración de PSA, Zona Franca, Ceaga e CTAG; os programas Connecting for Good Galicia e Galicia Open Future, en Santiago, coa participación de Vodafone e Telefónica, respectivamente; ViaGalicia, en Vigo e Lugo, que conta co apoio de Zona Franca; a primeira incubadora de fármacos de España, que se promove desde Santiago coa Fundación Kaertor e a multinacional Janssen; ou as seis aceleradoras centradas en proxectos de I+D+i apoiadas desde o ámbito privado.

APOIO AO EMPRENDEMENTO. Os emprendedores e os autónomos son un dos motores principais da economía galega que están a xogar un papel moi destacado na consolidación da recuperación económica na comunidade galega.

Por iso, a Administración autonómica está a impulsar medidas que favorezan o emprendemento en Galicia. Ademais de facilitar formación e asesoramento especializado a través de iniciativas como a rede de espazos coworking, ofrécelles aos emprendedores servizos como a Rede Galega de Mentores, e instrumentos de apoio que inclúen as axudas reguladas mediante programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, os novos préstamos directos do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores ou o financiamento a través de fondos de capital risco.