"O máis bonito é que a xente volva"

"Sempre me gustou cociñar, pero nunca pensei dedicarme á cociña", reconoce la ourolesa Clara Pardiño, impulsora del negocio de comida casera para llevar Como na Casa en Covas, que heredó el gusto por los fogones de sus padres, expertos en casa en esas celebraciones tan especiales alrededor de la cocina de leña. En el negocio sin embargo trabaja mano a mano con su suegra, "que ten fama de boa cociñeira", mientras que su pareja se encarga del reparto a domicilio y la atención a los clientes.

Clara, licenciada en Biología, iba para inspectora de sanidad, pero un cambio en las bases de las oposiciones le impidió presentarse a las pruebas que llevaba preparando dos años. Eso y otras circunstancias como el nacimiento de su hija la llevaron a idear este negocio "que non había na zona" y que desde su apertura el 9 de junio de 2019 funciona "moi ben". "Estamos moi contentos, a verdade non esperabamos que fora acollerse tan ben a idea desde un principio", señala, y añade que "o máis bonito é cando a xente volve un día e outro, sabes que estás facendo algo ben, polo menos para esa persoa". Incluso la pandemia les fue favorable, pues el cierre de los restaurantes derivó a muchos clientes hacia su negocio.

El local ofrece de martes a viernes la posibilidad de un menú completo con dos platos, postre y pan a 9,50, o medio menú con un plato, postre y pan a 7 euros, pero también es posible llevarse raciones a precios entre 4,50 y 6,50 euros. En los fines de semana solo trabajan con raciones y son más elaboradas, como bonito en rollo, cachopos, lasaña o codillos, con un precio algo superior. "O menú cada día é diferente, pero intentamos sempre ter algún peixe ao vapor ou á prancha que con algún tipo de vinagreta vai bastante ben; tamén algún prato de verdura, como verdura á galega, pastel, pisto; ou carne, como filetes rusos caseiros ou arroz de tenreira. Tamén intentamos meter algún prato novo aínda que a xente é un pouco reacia. Pasounos co quiche, que as primeiras veces que o puxen só me saíu unha ración e agora facémolo habitualmente", comenta. En el menú entran además postres caseros como natillas, tarta de queso, peras al vino o tarta de cóctel margarita, "que gusta moito".

Clara Pardiño no deja de probar platos nuevos para introducir en Como na Casa, que ofrece una amplia variedad de preparaciones, además de las más tradicionales. "Gústame moito ler e facer probas, ao mellor un postre o teño que facer dúas ou tres veces", dice, hasta que sale perfecto para ofrecerlo a sus clientes.