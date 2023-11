Dolores García Caramés asumiu en xuño a alcaldía de Cervo tras o nomeamento de Alfonso Villares como conselleiro do Mar. Sinala que estes primeiros meses están sendo "moi intensos" para poñerse ao día de todos os asuntos, xa que aínda que levaba oito anos como concelleira, exercer de alcaldesa implica máis responsabilidades e dedicación.



Cales son as prioridades para vostede neste mandato?

A máis importante para min é estar ao lado dos veciños e veciñas, das súas necesidades e demandas. Imos intentar seguir coma estes últimos anos por ese camiño e avanzar sobre todo na parte rural, para que todo sexa máis cómodo e teñan os mesmos servizos que nas zonas urbanas. Tamén queremos estar ao lado das familias cos programas que temos para que poidan coinciliar, e seguir tendo moita actividade no concello, que é algo fundamental.

Teñen preparados os orzamentos do vindeiro ano? Que proxectos incluirán?

Estamos traballando neles, pendentes de como van ser as directrices desde o Estado, pero seguimos coa aposta importante pola recuperación da Atalaia, por eliminar os edificios que temos en esqueleto e por investir no rural, apostar pola xuventude con bolsas... Seguir na mesma liña.

Como avanza o proxecto de recuperación da Atalaia?

Estase a licitar a derruba de parte do esqueleto que queda e que ten que estar executada nos primeiros meses do vindeiro ano, o outro xa foi derruído e estase acabando de construír a praza que se proxectou alí grazas a un importante investimento da Xunta. Despois temos un proxecto moi bonito para crear o Centro Arqueolóxico da Mariña, que é o seguinte paso que imos dar despois de derrubar.

O segundo esqueleto estará derruído a comezos de ano para despois facer o Centro Arqueolóxico da Mariña"

Teñen en marcha outros trámites para facerse con edificios inacabados. Como van?

Aínda nos quedan dúas zonas en San Cibrao e unha en Cervo. Seguimos os mesmos pasos que demos cos edificios da Atalaia, que vemos que foron os correctos e conseguimos o obxectivo. A verdade é que son procesos moi ‘engorrosos’, con trámites que levan moito tempo, pero seguiremos co mesmo rigor e ímolo conseguir.

Xa tivo como alcaldesa dúas inauguracións, as pistas de atletismo e a planta de biorresiduos. Como se ve nestes actos?

A inauguración da pista de atletismo é un día que quedará no recordo de moita xente para sempre. Foi un acto moi bonito no que estiveron os nenos dos tres centros educativos e desfrutaron ao máximo co seu ídolo Adrián Ben e outros atletas de primeiro nivel, Óscar Husillos e Víctor Riobó. Hai que agradecerlle á Xunta que grazas a ela podemos ter estas pistas na Mariña. Tamén nos situamos como epicentro da comarca coa planta de biorresiduos, á que virán os restos orgánicos dos demais concellos. Todos temos un reto por diante coa implementación do colector marrón e nós xa empezamos, levamos dúas semanas con el e están aumentando as solicitudes.

Como se presenta o Nadal?

Imos apostar por unha programación pensada para todos os públicos, que é o que vimos facendo nos últimos anos, e volveremos acoller o Callo Fest, un festival consolidado para acabar o ano e que será o 29 de decembro. O Nadal é unha época na que todos teñen moitas ganas de desfrutar das actividades que se organizan e tamén imos conciliar, cun programa para os escolares desde o primeiro día sen colexio ata o último. Ademais, alumearemos cada recuncho do concello facendo unha aposta por materiais de refugallo, que levamos tempo incidindo niso.

Está á volta o rearranque de Aluminio. Como o agardan?

Nós estamos e estaremos sempre ao lado dos traballadores, temos moi claro que Alcoa é fundamental para o concello e a comarca e agardamos que se cumpran os compromisos adquiridos. A Mariña necesita certezas nese sentido, non a incerteza e as dúbidas que levamos tendo todos estes anos, é hora de adquirir compromisos e que esteamos todos máis tranquilos. Eu pediría de regalo aos Reis Magos un prezo para a luz e que a fábrica puidese continuar sen problema.

Temos un programa de conciliación dende o primeiro día sen cole ata o último, actividades para todos e o Callo Fest o 29"

Séntese arroupada polo seu equipo de goberno?

Estou encantada co equipo que temos en Cervo, combinamos veteranía e hai novas incorporacións que están aportando moito, que queren aprender, ver e involucrarse. A verdade dá gusto sentirse tan respaldada e apoiada, somos un equipo desde o primeiro ata o sétimo concelleiro.

Como se leva coa oposición?

Mantemos boa relación, respectámonos mutuamente e chegamos a acordos pensando sempre no benestar da veciñanza. Desde este equipo de goberno escoitamos tamén á oposición.

Acudirán agora máis a vostede os veciños.

Os veciños son parte fundamental do meu papel no Concello, é parte fundamental da política municipal que todo o mundo poida vir falar e dicir cousas. Estes meses boto moito tempo no despacho para organizarme, pero son de estar moito na rúa e vou a todo o que me reclaman. Onde me vexa a xente pode comentar o que queira e recibo a todo o mundo.

Facer fotografías é algo que me relaxa un montón, especialmente das bolboretas

Asumir a alcaldía restoulle tempo á súa vida persoal?

Eu xa tiña unha dedicación bastante grande porque levaba Cultura, Conciliación, Educación... Fixemos un concello moi dinámico e xa estaba moito na actividade municipal, pero agora este traballo require unha entrega practicamente exclusiva, tes que estar todo o tempo que tes e máis. Aínda estou nese período de adaptación que custa máis do que pensaba porque teño unha responsabilidade moi elevada que é representar aos veciños e quero estar á altura. Nestes momentos moita vida persoal non teño.

Nese pouco tempo libre, ten algunha afección?

Estudei fotografía artística e gústame moito non só por fotografar, senón porque me relaxa un montón; podo botar unha hora para facer unha fotografía e só con iso xa me evado moito, aínda que agora non teño tanto tempo para iso. Tamén me gusta moito andar e levar a cámara para facer fotos, especialmente das bolboretas.

Mantén contacto co anterior alcalde? Deulle algún consello?

Alfonso sempre dixo que a súa vida ía estar en Cervo, ten aquí a súa casa. Coincidimos en moitos actos e segue presente, está moi implicado no día a día de Cervo. O consello que me deu foi estar a carón dos veciños e das veciñas, é o que máis me repetiu.