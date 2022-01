La magia de Sus Majestades de Oriente llegará con cabalgatas y recepciones

Esta noche será la más mágica del año con la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que como cada mes de enero llenarán las casas de alegría. Este año, la situación sanitaria les obliga de nuevo a llegar a A Mariña con todas las precauciones posibles, por eso no desfilarán en todos los concellos y en otros únicamente harán recepciones o saludos. Pero con todo, traen la promesa de no olvidarse de ninguna casa y ya avisan a los más pequeños para que les dejen algo de comer para reponer fuerzas en una noche llena de trabajo para ellos.

En Ribadeo, por segundo año seguido Melchor, Gaspar y Baltasar se dejarán ver en el kiosco de la música del parque de San Francisco entre las seis y las ocho y media de la tarde. Los niños podrán saludarlos, aunque no sentarse en su regazo o hablar con ellos para mantener distancias de seguridad. Después, los tres magos harán un discurso virtual desde el perfil del Facebook del Concello dirigido a todos los niños.

Sus Majestades también tienen previsto estar en Barreiros . Será entre las siete y las ocho y media de la tarde en la Praza do Concello si el tiempo lo permite y si no la recepción a los más pequeños será en el pabellón municipal. Mientras esperan ese recibimiento, los niños pueden depositar cartas en el buzón real que está instalado en el consistorio y descargar la carta oficial para dirigirles sus peticiones en la página web municipal. Esta carta también está disponible en el registro municipal.

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las distintas parroquias de Mondoñedo y Alfoz para escuchar los deseos de los niños

También en A Pontenova habrá una recepción real en el auditorio de la casa de la cultura en lugar de cabalgata. A partir de las cinco de la tarde entrarán los niños menores de 3 años y después los de mayor edad. Los Reyes recibirán a los niños de forma individual y les darán un regalo.

Foz conserva su cabalgata con un recorrido más amplio para que el público pueda dispersarse en las calles sin aglomeraciones. La salida está prevista para las seis y media de la tarde de la calle Corporacións Municipais (de la parte de atrás de la Sala Bahía) y se dirigirá hacia la fachada marítima por Concello de Sarria y Ollo do Mar hasta la Avenida do Cantábrico; subirá hasta Avenida da Mariña y seguirá por Álvaro Cunqueiro y Rúa do Pilar hasta Cervantes para acabar en la Sala Bahía, donde los Reyes harán una recepción guardando todas las medidas de seguridad. Este año no pararán en el consistorio.

Y en Burela habrá un saludo real. Será a las siete de la tarde desde el balcón del consistorio. Así se quieren evitar aglomeraciones al ser la Praza do Concello un lugar amplio. También para hoy está previsto en la carpa de la Praza da Mariña un taller infantil de cocina, "Cociñando contos", a las doce y media de la mañana.

Tampoco en Lourenzá habrá cabalgata, pero los Reyes recibirán a los niños en los bajos del consistorio entre las cinco y las siete de la tarde.

A Mondoñedo los Magos de Oriente llegarán muy temprano para recorrer las distintas parroquias. A partir de las nueve y cuarto de la mañana estarán en Vilamor, Masma, Couboeira, Oirán, Viloalle, Figueiras, Estelo y Tronceda, Pelourín, Sasdónigas, San Vicente, Argomoso, Lindín, Santa María Maior y O Carme. Ya por la tarde, a las seis, habrá una cabalgata estática en la tarima de la Praza da Catedral, frente al museo de Cunqueiro.

Donde también recorrerán las parroquias, pero a partir de la cuatro y cuarto de la tarde, es en

Alfoz. Saldrán de la casa de la cultura y pasarán por As Oiras, O Pereiro, Pinguela, Reirado, Bacoi, Carballido, Adelán y Castro para regresar al polideportivo. Sus Majestades recogerán las últimas cartas de los niños.

En O Valadouro está prevista una recepción, a las siete de la tarde, en el pabellón. El acto contará con la actuación de Brais das Hortas. Después del concierto, los más pequeños podrán acercarse a los Reyes para hacerles sus peticiones y sacarse una fotografía de recuerdo.

Y en Cervo harán dos paradas: de cuatro y media a seis y media de la tarde en la casa de la cultura de San Cibrao y de siete a ocho y media en el salón de actos del consitorio de Cervo. La recepción se hará en turnos de tres.

Finalmente, Viveiro también apostó por mantener su cabalgata con un recorrido más amplio del habitual. Los Reyes saldrán de Celeiro a las cinco y media de la tarde en tres vehículos. Pasarán por el puente de A Misericordia hacia el paseo marítimo y subirán hasta la rotonda de Las Sirenas. A continuación descenderán por Cantarrana y por la variante hasta Xunqueira. En Landrove darán la vuelta par regresar a la travesía principal de Viveiro pasando por el colegio San Roque, la residencia Betania y San Lázaro. Finalmente regresarán a Celeiro pasando por Lavandeiras. Además en el Vivertren viajarán los acompañantes de sus Majestades e irán saludando a los niños. No se repartirán caramelos y la organización pide que se use la mascarilla y se guarde la distancia social.