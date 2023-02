La magia de elaborar el café, pinchos y postre

La elaboración de un café es ya mucho más que eso. Es un ritual que pasa por elegir la variedad adecuada al tipo de café que se quiere preparar, de combinar distintas variedades que le darán varias texturas o si se le añade leche que sea también la más adecuada. De todo esto se ve y mucho estos días en el IES de Foz en los campeonatos de baristas. Entre este jueves y el miércoles se disputó el certamen de escuelas de hostelería en el que compitieron catorce centros de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Canarias.

Finalmente fue el alumno del IES Sanxillao de Lugo Pablo López Trashorras, que presentó este jueves sus propuestas, el que se hizo con la victoria. En segundo lugar se clasificó Isabel Touriñán Canosa del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña y en tercero Jorge Domínguez Lorenzo, del CIFP Carlos Oroza de Pontevedra. El ganador volverá a presentar al jurado este viernes por la mañana sus preparaciones ante los jueces en el campeonato de profesionales, donde se medirá con otros ocho candidatos.

Cóctel

Profesionales de la restauración, suministradores hosteleros y políticos resaltan el prestigio que se ha ganado el IES de Foz con su alto nivel de formación. "El que gana aquí, al año siguiente triunfa en el campeonato de España de baristas y de hecho, los profesionales se pelean por venir", destacaban Pedro José Valero y Patricia Valero, de la firma Crem International Spain, fabricante de las máquinas de café que se usan en el campeonato, que acuden todos los años desde Gandía (Valencia).

Antonio Graña Vázquez, director del Parador de Ribadeo y del Parador de Vilalba, también resaltaba la formación profesional impartida en el IES de Foz: "Saen todos colocados, son xente nova, formada e teñen ganas, o que resulta moi bo para encamiñalos a facer ben as cousas, sen as rutinas que ás veces se collen no sector".

Uno de los platos servidos. X. LOMBARDERO

Graña añadió que "nosoutros tivemos varios xubilados no servizo de comedor e a maioría de relevos proveñen desta escola de Foz, que fai un gran labor dado o problema que ten agora o sector hostaleiro para incorporar xente". De igual manera, Ángel Carreiras, suministrador de productos para el certamen y colaborador del mismo desde hace tiempo, destacaba el prestigio y buen hacer de los profesionales que lo organizan.

La comida, donde se sirvieron varios tipos de empanada, embutidos y otras elaboraciones cárnicas, además de moluscos, remató con tres deliciosos postres, recibiendo el director, Nicolás Asensio, felicitaciones por el menú y el servicio. A este lo acompañaron, además del alcalde de Foz, Fran Cajoto, el portavoz del PP, Javier Castiñeira entre otros ediles, la directora xeral de FP de la Consellería de Educación, María Eugenia Pérez, y Jesús Manuel Rodríguez, subdirector xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da FP.

Este viernes

Esta mañana además de disputarse el certamen de baristas profesionales también se conocerá el ganador del certamen de cata de café, que se disputó este jueves por la tarde entre cinco profesionales.

También hoy se conocerá el segundo premio Espíritu Barista, que todavía no se desveló. Este jueves se entregó el que reconoce a Diversum Concept Café de Vigo, la cafetería que emplea a personas que tienen alguna discapacidad.