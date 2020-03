Maderas Costiña de Alfoz entra en un Ere que afecta al 80% de la plantilla

La empresa Maderas Costiña, con sede en Alfoz, inició el pasado lunes un Expediente de Regulación de Empleo (Ere) temporal, que afecta al ochenta por ciento de la plantilla, pues 11 de los empleados no estarían incluidos en esta fórmula, que afecta a 16 trabajadores en un primer turno de cuatro meses y a 31 en el restante, de idéntica duración.

Una medida que se acordó entre la dirección y el sindicato CIG, que copa el comité con cinco delegados, con el fin de que no se siga acumulando deuda, que en la actualidad rondaría varios millones de euros, incluída la financiera que tiene contraída.

La negociación de esta última con las entidades bancarias ha sido, precisamente, el motivo que argumentan los sindicalista para no hacer demasiado ruido con el tema, pues "a situación da empresa xa era bastante fastidiada", cuentan, aunque sí dicen que se han movilizado para reclamar los salarios que se les adeudan, que serían las dos nóminas de este año, las correspondientes a los meses de enero y febrero, y dos pagas extras anteriores.

De manera paralela a la puesta en marcha del Ere, se espera que la empresa alfocense presente concurso de acreedores; de hecho, ya lo hizo el pasado mes de febrero, pero no fue aceptado por el Juzgado de lo Mercantil por adolecer de falta de documentación, por lo que estaría a punto de presentarlo de nuevo, ya que la ley marca diez días hábiles de plazo para subsanar las deficiencias.

En todo caso, sería dentro de los ocho meses pactados por el Ere de suspensión de contrato, en el que un administrador concursal deberá evaluar las cuentas para decidir si es viable o se apuesta por la liquidación. "Estamos agardando a que sexa firme e que o administrador concursal convoque unha reunión para analizar si a empresa é viable ou non", explica Afonso Losada, responsable de la delegación de construcción y madera del sindicato CIG en la provincia, que participa en las negociaciones asesorando al comité de empresa.

Los trabajadores están intranquilos, pero esperanzados de que la empresa pueda salir adelante, pues ya superó otro Ere hace un década y es un de las punteras en el sector de transformación de la madera en toda Galicia, con sede también en Santiago, y se especula sobre que otra firma pueda adquirirla para lo que creen que son claves los siguientes movimientos, pues "o prezo que se pague dependerá do momento en que se compre, pois non é o mesmo dentro do concurso ca en liquidación", asevera Losada.

Se abastecía de pequeñas firmas de la comarca, que ahora podrá verse resentidas en una especie de efecto dominó y si la deuda es muy abultada y se dificulta su cobro íntegro se podría poner en riesgo la pervivencia de algunas. "Un palo máis para A Mariña", lamentan.