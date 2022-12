La madera necesita su propio espacio y lo está empezando a conseguir

La importancia del sector maderero está creciendo de forma importante en los últimos años y la práctica totalidad de los municipios mariñanos albergan importantes bolsas de suelo en las que las plantacione s son una importante fuente de recursos. Uno de los problemas que generan son en las pistas forestales y algunas carreteras, que se desgastan con las cortas al tener que soportar unos tonelajes de los camiones para los que no están preparadas. Por eso en el Concello de Barreiros crearon una serie de zonas de acopio de material en lugares que son de propiedad municipal en colaboración con firmas que agrupan a empresarios del sector.

Una de ellas es Lugomadera, cuyo responsable Daniel Díaz Ramos quien recuerda que esta iniciativa surgió en reuniones que mantuvieron "con este Concello, xunto con outros, para a sinatura dun convenio de colaboración para a comunicación da actividade forestal no seu Concello. En ditas reunións, por certo moi productivas, plantexáronse distintas medidas que axudarían a executar dun mellor xeito a actividade forestal. Entre elas Lugomadera solicitou a creación de puntos de acopio de madeira, que xunto coa creación de pistas forestais, facilitan o desenrolo da nosa actividade".

Barreiros fue de este modo el primer municipio de la comarca en dar un paso al frente en este aspecto, algo que la alcaldesa había planteado ya incluso antes de acceder al cargo incorporándolo como una promesa electoral. Ana Ermida reconoce que esta alternativa es "mellor que ter que aplicar de forma estrita a ordenanza que hai para regular as sacas de madeira, e vemos que está funcionando». Dice que se lo plantearon para evitar "que cando se traballa no monte a xente que pasa se teña que desviar ou agardar e que así se deterioren as pistas o menos posible". Dice que siempre trataron de evitar en lo posible el apartado de las sanciones "e traballar de xeito dialogado co sector porque a actividade forestal é importante no noso concello e queremos que se faga con normalidade e a menor afección posible".

Díaz Ramos reconoce que los concellos, en general, intentar hacer infraestructuras "pero esta si que é das máis salientables, por números de puntos de acopio e organización dos mesmos". Admite que muchos municipios tienen el problema de la escasez de presupuestos "e teñen que atender moitas peticións, e aqueles que poden, na medida do posible xa están a crear infraestructuras forestais". Sobre estas de Barreiros en concreto indica que "son unha boa solución, dado que así podemos executar a actividade forestal sen entorpecer a vía que empregan o resto de usuarios, facilitando a convivencia de todos".

Esto lo certifica la alcaldesa de Barreiros que apunta que ahora el trabajo de control se sigue haciendo pero es más efectivo. Recuerda que en su caso "a creación destas zonas facilitóunolas o feito de que todas as parcelas eran municipais, así que co apoio económico da Deputación Provincial, foi todo máis sinxelo. De cara ó futuro, se as ampliamos, os promotores forestais ofrecéronse a colaborar con nós porque xa non será posible facelo en terreos forestais".

Necesidad de crear más infraestructuras forestales

Ante esta exposición de ventajas de estos espacios por parte de Lugomadera, Díaz Ramos indica que siguen trabajando con reuniones "en todos os concellos" exponiéndoles "a necesidade da creación de infraestruturas forestais adaptadas á actividade actual, e todos entenden a nosa petición, e nos consta que en moitos deles están a traballar para a creación das mesmas".

Además recalca que los municipios en los que están trabajando son eminentemente rurales y por lo tanto detectan que el cuidado del sector forestal "xéralles a eles unha oportunidade de emprego e riqueza no seu territorio". Dice que eso indica que se trata de una apuesta por el propio sector "e na medida do posible atenden as nosas peticións e non optan por impor medidas burocráticas e cargas económicas a un sector estratéxico para os seus veciños".