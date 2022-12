El Macrocopia Celtas de Foz recibe en el derbi en Marzán a un CB Viveiro muy mermado

El clásico de baloncesto mariñano, entre el Macrocopia Celtas de Foz y el CB Viveiro se juega este sábado, en el pabellón de Marzán, a las 18.00 horas. Un partido entre dos equipos que en esta primera vuelta de la fase regular no han conseguido buenos resultados, ya que los locales han firmado un triunfo y seis derrotas por dos triunfos del conjunto vivariense.

El partido estará marcado por las bajas, sobre todo del equipo visitante. Luis V. Fernández, el técnico del CB VIveiro, no podrá contar con ninguno de los dos bases, Fabián y Antón, que estarán ausentes por motivos personales. A ello hay que sumarle la baja de Félix, por lesión, y que tanto Pablo Martínez como Vicente Piñón jugarán con molestias, lo que habla de que el potencial del conjunto de la ciudad del Landro se verá muy mermado.

No ocurre lo mismo en el Macrocopia Celtas, si bien es verdad que no podrá contar con los júnior del Ribadeo, el equipo vinculado, y que en los últimos duelos habían adquirido cada vez más protagonismo. Tampoco estará con casi toda seguridad para este partido Johany, que todavía no ha podido debutar esta temporada, y que sigue con molestias.

Con el mal inicio de los dos equipos y las bajas, sobre todo en el Viveiro, Luis Fernández cree que "lo vamos a tener complicado, porque el Foz es un equipo fuerte en el exterior y tendré que tirar de los júnior", dice. ¿Quién hará de base? "Pues tendrá que jugar Sebas y Carlos, un júnior. Pero el problema también será en cómo podremos controlar a los bases y aleros del Celtas, ya que en el tiro exterior basan su anotación", apunta.

Para Luis, el Viveiro podría arrancar un triunfo de Marzán "si aprovechamos nuestra fortaleza interior, porque tenemos pívots que resuelven y anotan, y sobre todo que ellos no tengan un día inspirado en el tiro, no dejarles recibir y tirar", apunta.

Además, Luis cree que en el último partido en Lugo, ante el Estudiantes, dieron un paso adelante. "Estuvimos a punto de ganar, a falta de un minuto el partido era nuestro; tenemos que continuar en esa línea, con una defensa fuerte y un ataque dinámico y aprovechar nuestro juego interior", señala.

En el partido de la primera vuelta, el conjunto vivariense se impuso por tres puntos (81-78), y Alberto Méndez, que debuta como entrenador en casa y donde compaginará esta labor con la de jugador, lo tiene presente. "Non podemos conceder tantas segundas opcións como no partido de Viveiro; temos que dominar o ritmo do xogo e aproveitar as nosas armas, sobre todo sabiendo que eles veñen con baixas", comenta el nuevo técnico del equipo mariñano.

Sobre su nueva situación como entrenador jugador, Alberto se muestra "ilusionado". "Gústame moito, desfruto, e penso que podo aportar cousas ao grupo", dice. "En parte deixo de lado a miña parte como xogador, porque non podo estar a cen por cento nesta faceta; agora mesmo diría que son 80% adestrador e 20% xogador", explica.

Tras la marcha de Adrián como técnico, Alberto ha tomado el mando. "Penso que son un bo parche; coñezo ao grupo, o potencial de cada xogador, sei como traballalo e penso que co unha boa dinámica haberá cousas boas", dice.

Otro de los factores claves será el público de Marzán, siempre muy caliente. "A afección é un xogador máis para nós" dice Alberto, mientras Luis Fernández cree que "no nos tenemos que contagiar del ambiente de la grada, porque es un público que empuja mucho", dice.