Mabel Lozano: "Cuando se acude a un lugar de prostitución se es cómplice de un delito"

Nací en Villaluenga de la Sagra, en Toledo. He sido actriz, modelo, pero desde hace muchos años me dedico más al activismo en defensa de los derechos de las mujeres. Acabo de estrenar un documental titulado Ava que ya ha conseguido dos premios y 12 selecciones oficiales.

Hasta el 25 de abril, en el Centro Social de Barreiros, hay una exposición titulada Chicas nuevas 24h, ¿qué se van a encontrar los que vayan a verla?

Es un viaje, que fue el mío, por toda Latinoamérica, pero a la inversa, desde España a Perú, Colombia, Argentina y Paraguay.

¿Dónde se sitúa España?

España es un país de tránsito y destino, y los otros países son de extracción de materias primas, de niñas muy vulnerables y que no tienen acceso a la educación. Se dice, si tú eres mujer y no tienes recursos siempre puedes ser puta. En la exposición se puede ver dónde están captadas esas niñas, cómo son transformadas en materia prima, y luego son vendidas y explotadas en rotondas, clubes y pisos, y en muchos casos son engañadas.

¿Cómo es el viaje en esa exposición?

Es muy interactivo, con paneles, y sobre todo lo que pretendemos es crear un pensamiento crítico, informar a los chavales, porque ellos están en un círculo de confort pero detrás de las luces de neón hay niñas de su edad que no han tenido alternativas.

¿Están más concienciados los chavales de hoy en día de la trata de mujeres?

No, porque no están informados. Los chavales consumen pornografía a lo bestia, porque son nativos digitales, y la pornografía es la prostitución 2.0, van de la mano. Es una entrada solapada a la prostitución. En ningún hogar de España se habla de la educación sexual, no tienen ni idea de lo que hay detrás. Hay que informarles, no aleccionarles.

La pornografía es la prostitución 2.0, van de la mano, es una entrada solapada a la prostitución

¿Cuál puede ser la solución? Unos hablan de la legalización, otros de mayor persecución y mayores penas.

Legalizarlos significaría lo que está pasando en otros países europeos, como Alemania y Holanda, donde está regulada la prostitución y se ha triplicado su consumo, convirtiendo a los proxenetas en hombres de negocio. Cuando están acudiendo a un lugar de prostitución están siendo cómplice de un delito. La prostitución no es sexo. En España, para desacelerar la demanda, habría que hacer una ley contra el proxenetismo.

En países donde se ha legalizado la prostitución como Alemania o Holanda se ha triplicado su consumo

¿En qué estás trabajando ahora?

En un documental que se titula Ava donde cuento la historia en primera persona de una niña colombiana, que se ha criado en un entorno de mucha violencia, con muchos problemas, lo que le hace vulnerable y ser carne de cañón, y como llega a Madrid y es explotada. Pero lo distinto en este documental, que no se había hecho hasta ahora, es la vinculación que hay entre la discapacidad intelectual y la prostitución.

Explíquese.

Una mujer con un físico normalizado, pero con una discapacidad que le hace más dócil para explotarla. Es un documental que trata la explotación de mujeres con una discapacidad intelectual y de las enfermedades mentales que se dan producto de la prostitución, como los trastornos de la personalidad, la depresión, las adicciones...