La luz de la Navidad

Ribadeo procedió este miércoles al encendido de su alumbrado navideño. Representantes del gobierno municipal encabezados por el alcalde, Fernando Suárez, y el delegado de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso, junto a otros miembros de la corporación, se encargaron de realizar esa inauguración simbólica porque en realidad el alumbrado se fue prendiendo por todo Ribadeo hasta dejarlo ya casi totalmente revestido de una iluminación que está compuesta por un total de 850.000 luces led con diseños muy variados.

Este encendido se llevó a cabo justo después de haber inaugurado el Mercado do Nadal que se puede visitar hasta el domingo en el parque de San Francisco, haciendo coincidir el gobierno del BNG de este modo dos eventos que, de algún modo, marcan el inicio de la campaña navideña en el municipio.

El alumbrado de este año replica al del año pasado, que había supuesto un cambio importante con respecto a lo que había en temporadas anteriores y se modificó el diseño sensiblemente. La empresa encargada de su montaje lo colocó en solo unos pocos días.

Esto dio lugar a una pequeña polémica política debido a que los concejales del PP criticaron hace unos días que no estuviera ya en funcionamiento al entender que la temporada navideña ya había comenzado y que el alumbrado tenía que estar colocado, aunque Pablo Vizoso abogó por continuar la costumbre de inaugurar el alumbrado al mismo tiempo que el Mercado do Nadal, oponiendo que consideran que chega "a tempo dabondo para axudar ao comercio local e ambientar Ribadeo de cara ao Nadal". El edil ribadense siempre apuntó que en el equipo de gobierno son muy conscientes de la importancia del alumbrado como elemento dinamizador de la campaña navideña, una de las más destacadas para el comercio local, que es una de las grandes fuentes de ingresos de Ribadeo a día de hoy.

Burela

El espíritu navideño saltó por los aires en Burela con las acusaciones hacia el alcalde de la asociación de vecinos O Vencello ante la tardanza en la colocación del alumbrado navideño. El colectivo pedía explicaciones por ello y destacaba que las luces eran un "revulsivo" para el consumo, además de felicitar a la asociación de comerciantes por la instalación de varios puntos decorativos y pedir a los vecinos que alumbraran escaparates, ventanas y balcones para paliar la inacción del gobierno.

Ya el lunes el alcalde, Alfredo Llano, aseguraba que habría luces y que se irían encendiendo poco a poco a medida que se fueran colocando, pero este miércoles volvió a referirse a esta polémica acusando a O Vencello de "ter unha intención clara de facer dano", de buscar confrontación con el gobierno local y de hacer política. "Non creo que fixeran unha asemblea de socios para decidir o texto senón que haberá alguén responsable", asegura Llano. "É unha carta mal redactada que emprega unha linguaxe de marujeo cutre e nótase que só busca a confrontación". "Non é a primeira vez que fan isto e resulta un pouco decepcionante porque non vexo que O Vencello se preocupe da sanidade nin da educación ou da depuradora, sobre a que podían mandar cartas á Xunta, por exemplo, ou por organizar algún foro para tratar da pesca, sobre a que hai unha preocupación grande no pobo", aseguró el alcalde y reprochó al colectivo que no organice ninguna actividad.

Motivo navideño instalado a la entrada del puerto de Burela. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Con respecto a las luces en concreto, Llano insistió en que se irán instalando poco a poco y que se irán encendiendo, "de tal maneira que o vindeiro luns xa se vai apreciar perfectamente o alumeado de Nadal" y que este año se iluminarán las letras de la rotonda del vial de acceso al puerto, cuyas luces ya están colocadas. "Imos telas accesas case un mes", dijo, "pero temos que ser responsables e coherentes co plan de acción que aprobamos os tres grupos da corporación no cal se indica claramente que o aforro enerxético é vital para conseguir os obxectivos da Axenda 2030 con respecto ao cambio climático".

Además, Llano subrayó la ayuda prestada por el Concello para la colocación de los adornos que pone la asociación de comerciantes, como el árbol de la Praza do Concello, que ya están encendidos. "Son adornos que están moi ben e que chaman a atención pola súa calidade e vistosidade", dijo.

Asimismo, añadió que el Concello colabora económicamente para mejorar las carrozas de la cabalgata de Reyes, que organiza Ledicia, y que también ambientarán las calles con música.