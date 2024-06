Luz López Arnau: "En octubre competiré en el certamen de Mrs Universe"

Acaba de ganar el premio de Mrs Abuela España en Málaga, y ya está de vuelta en Burela, ¿le ha dado ocasión de asimilar su triunfo ?

El domingo aún no me lo creía, es que no me lo esperaba, pero ahora ya estoy procesando y me lo empiezo a creer. En todo el viaje no ha dejado de sonar el teléfono con llamadas de los medios de comunicación.

¿Esperaba tanta repercusión?

De ninguna manera, tanta repercusión me ha cogido de sorpresa. Con el certamen gallego me llamaron varios medios, pero ahora han sido muchísimos los que se han interesado en mi historia.

¿Cómo lleva tanta atención por parte de los medios?

Lo llevo bien, ser protagonista no me asusta, no soy demasiado tímida si no ya no me presentaría a estas pruebas. Aunque también te digo que algo de timidez tengo, y sobre todo humildad, que no hay que perderla de vista. Pero después de nueve meses desde que gané el gallego ya me voy acostumbrando.

Y, ¿después de ganar el nacional qué planes tiene?

Pues hoy ya me he comprometido a participar en el certamen internacional Mrs Universe que se va a celebrar en Canarias, en la isla de Tenerife en el mes de octubre, del 10 al 18. Competiré en la categoría Mrs Elite Universe Official con otras participantes de más de 45 años, que es la edad mínima para esa categoría. Además. me estoy pensando en participar en Mrs Turismo Internacional que en este caso es en Tailandia también del 26 de septiembre al 3 de octubre.

¿Cuando se presentó al concurso de Mrs Spain +50 en Galicia pensó que podría suceder esto?

Nunca lo pensé. No me esperaba nada así, me apunté pensando en tener unas fotos monas como participante, y ya ves.

¿Qué fue lo mejor de estos días en Málaga?

Pues fueron jornadas en las que no paramos, especialmente el día de la gala. El sábado fue un día intenso y de muchos nervios, pero también disfruté mucho con las compañeras en el certamen. Estábamos las cuatro representantes gallegas que el año pasado ganamos los diferentes categorías y ganamos dos, yo y Raquel Blanco que se llevó el título de Mrs Spain +40.

¿Con qué se queda de toda esta experiencia?

Pues como ya dije me llevo la corona pero yo me quedo con las amigas y la experiencia. La camaradería es lo mejor de todo, nos ayudamos entre nosotras en todo momento, entre nosotras no hay competitividad, no es como en otros concursos de este tipo, y eso forja amistades que voy a tener para siempre guardadas en mi agenda. A algunas de ellas ya las conocía del concurso de Galicia y de los desfiles que hice después de ganar el premio gallego, y allí conocí más, todas gente maravillosa.

¿Qué le han dicho sus amigos y familia?

Están todos muy contentos y no dejan de felicitarme, claro. Pero bueno yo sigo procesando.

La organización le ha dedicado bonitas palabras hablando de su simpatía y también de su elegancia ¿qué le han comentado tras ganar el premio de Grandma?

Pues como veían que no me lo creía del todo, ellos han sido los primeros que me han dicho que me lo tenía que creer porque me lo merecía. La directora del concurso me hizo ver que realmente gusté. Ella me dijo que otras concursantes llevaban familiares y amistades que estaban en el público y las apoyaban y que yo no tenía a nadie allí —solo dos personas fueron conmigo—, y me recalcó que cuando salí desfilando la primera vez, sin conocerme me aplaudieron, y es verdad, así que sí me estoy dando cuenta de que la gente me veía bien.

En la gala del sábado también fue elegida Mrs Brillante ¿cómo acoge este premio?

Pues en el momento en que lo anunciaron yo no me había enterado de que me habían nombrado porque la verdad no pensé que ganaría esa mención. Yo encantada con mi premio y luego me dieron el de Grandma. No es por ser políticamente correcta ni nada parecido es que en realidad no pensé que pudiera ganar el Grandma, porque las demás competidoras eran todas muy guapas y muy jóvenes. Estoy muy agradecida y contenta por todo lo que he vivido allí.