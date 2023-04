La zona de A Mariña lucense amaneció este sábado sobresaltada con la trágica noticia del fallecimiento de cuatro jóvenes en un accidente de tráfico registrado en Xove, que dejó también dos heridos, uno de ellos de carácter grave. El vehículo en el que viajaban todos los jóvenes —cuatro chicos y dos chicas— se despeñó por un barranco alrededor de las seis y media de la mañana, pero nadie observó nada hasta tres horas más tarde, cuando un conductor que pasaba por el lugar avistó el vehículo, completamente destrozado, y dio la voz de alarma. La patrulla de la Guardia Civil de Xove acudió de inmediato y se encontró con un escenario desolador. La zona se atestó entonces de ambulancias, patrullas y vecinos impotentes ante la desgracia.

El siniestro —ocurrido en la entrada de la urbanización de Palmeiro, en el kilómetro 1,100 de la carretera LU-P-2604, una vía provincial que conecta Xove con Valcarría— se cobró la vida de una menor de 17 años de edad, Lara, que nació en Viveiro pero llevaba años residiendo en la localidad ribadense; Uxía García P., de 18 años, y los jóvenes Sergio Villar D., de la misma edad que la anterior, y Jesús Navia P., de 19 años. Además, Daniel Casielles R., también de 19 años de edad, quien conducía el automóvil, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Hula, en la capital lucense, donde permanece en la Uci. El sexto ocupante del coche, Sergio Rodríguez B., de 19 años, ingresó en el hospital mariñano, en principio con heridas leves, pero está bajo observación con pronóstico reservado.

Este joven abandonó el lugar tras el accidente —en probable estado de shock— y supuestamente se marchó a su casa, pero regresó cinco horas más tarde y reconoció ante los agentes que viajaba en el turismo accidentado. Al presentar cortes y contusiones fue evacuado al hospital mariñano.

Al parecer, los jóvenes regresaban de disfrutar del espectáculo que ofreció la orquesta Panorama en la noche del viernes al sábado en la Praza do Concello de Xove, enmarcado en el Iovis Music Fest, concierto benéfico que incluyó otras actuaciones.

INVESTIGACIÓN

El accidente consistió en una salida de vía por el margen izquierdo, ya que el vehículo siguió recto en lugar de trazar la curva y colisionó con un poste de la luz. Tras el impacto, se despeñó por el aire hacia un campo y empotró la defensa delantera contra el terreno, iniciando entonces un vuelco de tonel, en el que derribó un árbol que frenó su caída, según explicó el teniente jefe accidental del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo, José Manuel López Santiso.

Los especialistas de Tráfico iniciaron una exhaustiva investigación sobre este siniestro que convulsionó a toda la comarca, con el propósito de establecer las causas del mismo. De momento, mantienen abiertas todas las hipótesis y barajan distintas posibilidades, desde la circulación a una velocidad inadecuada a las condiciones de la vía hasta un despiste. Sobre la prueba de alcoholemia, los sanitarios le realizaron al conductor una analítica de sangre, con autorización judicial, pero los resultados tardarán en ser remitidos a los agentes para concluir el atestado.

Lo que sí revelaron las primeras pesquisas fue que, de los seis ocupantes del coche, solamente tres de ellos llevaban puesto el cinturón de seguridad: los dos supervivientes y el chico que viajaba en el asiento del copiloto, quien corrió peor suerte que sus compañeros.

Para poder realizar con rigor su trabajo, los guardias cortaron la circulación por la carretera LU-P-2604, impidiendo el tránsito por la vía para evitar alteraciones de las marcas y rodaduras que dejó el vehículo, pero también para facilitar a la retirada de los cuerpos a los servicios de emergencias y la atención a los heridos por parte de los servicios sanitarios.

Los bomberos del parque comarcal de Viveiro y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Cervo colaboraron retirando las puertas para extraer los cuerpos, mientras que Urxencias Médicas del 061 movilizó un helicóptero medicalizado, así como una ambulancia medicalizada de soporte vital avanzado y dos ambulancias de soporte vital básico, acompañadas por personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Viveiro. El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, también acudió de inmediato a la zona, igual que lo hicieron los efectivos de la Policía Local y de Protección Civil xovense.

CURVA PELIGROSA

Los vecinos de la zona recordaban que el lugar donde se produjo el accidente es muy peligroso. "É unha curva con peralte, que tírate para fóra, sen quitamedos nin medidas de protección, e ademais a saída dende Palmeiro é moi perigosa, porque saímos a cegas, xa que non hai visibilidade dos que veñen de riba", comentaban.

Los residentes señalan que llevan años quejándose y piensan que necesita mayor señalización y medidas preventivas, porque "non é o primeiro que cae abaixo. Hai dous anos quedou un envorcado na pista. Non hai máis accidentes porque Deus non quere, pero houbo bastantes nese punto de motos e coches e algún dos feridos sufriu lesións importantes. Por sorte non houbo mortes ata agora, pero habería que tomar algunha medida", demandan.