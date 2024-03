Un lume nun restaurante de Foz sáldase con danos materiais

Un particular alertou ó 112 Galicia dun incendio na cociña dun establecemento de hosteleria da Rua Concello de Sarria de Foz, no que, segundo a central de emerxencias, so houbo daños materiales.

O 112 movilizou os bomberos de Barreiros, GES de Cervo, Garda Civil e Policia Local e Protección Civil de Foz. A chamada foi ás 12.34.

Efectivos de Protección Civil e a propietaria do establecemento sofocaron as chamas con extintores. Ao chegar os bombeiros do parque comarcal de Barreiros había moito fume no local e procederon a ventilalo e cortar os subministro.s A orixe do lume estivo nunha fritideira e producíronse danos materiais.