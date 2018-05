Luisma: "Ahora toca recargar pilas durante dos meses y volver con más fuerza si cabe"

Una temporada muy exitosa en lo personal deja un sabor amargo en Luisma, que no pudo luchar con el Pescados Rubén Burela FS por subir a Primera División tras caer eliminado el pasado viernes en el play off ante el Betis Futsal. El riojano recibió el premio Viceroy al mejor jugador de la temporada para prensa y afición y también ha sido el máximo goleador. "Estoy muy contento y agradecido, es un premio a toda la temporada, pero lo podía haber ganado cualquier compañero; aún así cambiaba este premio por poder jugar la última ronda de play off", dice Luisma, que tras la eliminación cree que ahora toca "recargar pilas durante dos meses y volver con más fuerza si cabe".

Los jugadores, poco a poco, van digiriendo el varapalo de la eliminación ante el conjunto sevillano. "Es duro, porque era el objetivo por el que llevábamos luchando desde agosto, con ilusión, pero ellos fueron mejores y si este año no pudo ser, a ver el siguiente", dice el jugador naranja, que analiza la derrota del Burela FS. "En primer lugar perdimos porque ellos fueron mejores; no hicieron una gran temporada regular, pero llegaron muy ilusionados al play off, metiéndose en la última jornada, aunque es un equipo construido para estar arriba", y concluye. "Si no hemos sido capaces de ganarles en cuatro partidos no somos merecedores de pasar".

Luisma cree que uno de los factores claves ha sido el físico. "No lo pongo como excusa, pero yo no pude jugar en Sevilla y aquí jugué como jugué, y aquí en Burela Mata y Víctor jugaron tocados; nosotros llegamos más justos físicamente", apunta, además de la falta de experiencia. "Eso se puede notar, porque somos un equipo muy joven, pero en la Copa Xunta ganamos al Santiago y ellos tenían más experiencia. Aún así nos tiene que servir para aprender para la próxima temporada", apunta.

Luisma cree, igual que declaró el entrenador del Betis, Daniel Ibañes, que el factor cancha no favorece al equipo que ha quedado más arriba en la clasificación. "Está claro que el primer partido se debería jugar en casa del equipo que haya quedado más arriba, el segundo en campo contrario y si hay un tercero, de nuevo, en la cancha del mejor colocado", analiza.

¿Y qué supone para los jugadores esta eliminación? "Es un palo tremendo, porque llevamos diez meses trabajando muy fuerte, duro y bien, con este objetivo". El riojano califica la eliminación como "desilusión, no fracaso: hemos quedado segundo en la temporada regular quitando a los filiales, hemos ganado la Copa Xunta por primera vez y hemos competido en los dos partidos ante el Betis, un equipo con más presupuesto que nosotros", argumenta.

Sobre su continuidad en el Pescados Rubén Burela FS, el jugador riojano no se pronuncia, aunque cree que hay una buena base para que continúe en las filas del equipo mariñano. "Ahora tenemos un tiempo para reflexionar y pensar las cosas. Yo estoy contento en el club, y por lo que me han dicho ellos están contentos conmigo; si hay que ponerse de acuerdo las dos partes será más fácil si están contentas", apunta el goleador naranja.