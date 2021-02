Luisa Aguado: "Este libro es un canto a la esperanza"

Con un largo recorrido en el mundo de la interpretación, la actriz coruñesa Luisa Aguado presenta ahora en España su primer libro de poemas Mi capitana. Mis heroínas, un doble poemario disponible en Amazon en el que refleja su propio yo interior y que ella misma define como "un canto de esperanza". Las primeras presentaciones serán en A Mariña, el lugar que eligió para desconectar del mundo recién aterrizada de Nueva York hace un año.

Siendo de A Coruña y habiendo pasado gran parte de su vida en Madrid, ¿qué la trajo hasta Foz?

Ha sido una casualidad. Los últimos cuatro años viví en Nueva York y regresé a principios del año pasado para reordenarme un poco porque el ritmo allí es frenético. Buscaba un pueblo pequeño y necesitaba estar cerca del mar y después de barajar varias opciones me quedé con Foz.

¿Disfruta su estancia aquí?

Me encanta el mar aquí. Recuerdo el olor a mar cuando llegué, nunca lo había sentido así tan puro y el aire tan limpio. Me pareció impresionante. Aquí me he reencontrado con la naturaleza y con la vida.

Y será aquí donde empiece a presentar su libro de poemas Mi capitana. Mis heroínas.

Sí, estoy muy ilusionada con las presentaciones que estoy preparando por aquí dentro de las posibilidades que deja la pandemia. Este libro lo publiqué ya en 2018 y ya lo presenté en la Spanish Benevolent Society de Nueva York.

¿Qué refleja en este poemario?

Muchos lo consideran un poemario feminista, pero yo no lo he hecho con esa intención sino que he escrito los poemas como mujer. Lo hago en femenino, pero para el ser humano. Son historias contadas como un personaje que a través del camino va reflexionando, pero es una reflexión que va reafirmándolo en lo que ella cree. Es como un canto de esperanza, una vuelta a los valores y habla de recuperar la libertad personal.

¿Puede ser también un reflejo de si misma?

Puede ser, sí. Para mi la libertad es una palabra que simboliza mucho. La libertad es muy importante para mi y ya no solo la libertad exterior sino la interior. Y una cosa que me dicen mucho las personas que leen el libro es que tiene mucha fuerza, y es verdad que como actriz también me dicen eso porque es la forma como veo yo la vida.

¿Cómo fue el proceso creativo?

Siempre he escrito mis sentimientos, pero no pensé en escribir un libro. Fue en un momento determinado que yo tenía una necesidad creativa muy fuerte y viví una historia que quise reflejar. Después de ese primer poema que es Mi capitana, empecé a escribir los siguientes. Era como que la mano se me iba; estaba en ese momento de plasmar las cosas que ocurrían a mi alrededor.

Una esperanza que en este momento es necesaria.

A veces las cosas surgen. Hasta ahora tuve trabajo pendiente y sabía que al terminarlo quería presentar el libro y creo que es el momento adecuado porque se necesita recuperar la ilusión.

¿Por qué eligió la poesía?

Ni yo misma lo sé. Cuando empecé a escribir esa primera historia solo quería escribirla, pero no sabía como hacerlo. Hubo un momento en que me puse a escribir la historia y vi como me salía en forma de poema. La métrica es libre porque no tengo ese conocimiento y tampoco lo busco, lo único que quería era sacar una obra creativa y dejar huella, igual que cuando haces una obra de teatro y dejas huella en el espectador.

¿Sigue escribiendo?

Sí, pero no es fácil. Ese fue un momento muy particular en el que coincidieron muchas cosas a mi alrededor y una necesidad de salvación del ser humano. Fue como descubrir mi interior, yo misma me sorprendía de las cosas que escribía y se lo presenté a otras personas a las que les ha gustado y cada una hace su interpretación. Quiero que cada lector sea libre y decida como interpreta el libro, que le dé su propio significado.

¿Le sirve A Mariña de inspiración para nuevos poemas?

Aquí he escrito sobre el mar. Acostumbro a escribir cosas y las dejo ahí sin volver a verlas ni modificarlas hasta que pasa el tiempo. Después las miro como si fuera otra persona y me doy cuenta de si son buenas o no. En los poemas escritos aquí, me di cuenta de que hay cosas buenas.

"Quiero volver a trabajar en España, pero si me salen proyectos en Estados Unidos iré allí"

¿Cómo fue su experiencia en Estados Unidos?

Llegar sola fue duro, pero una vez que coges las claves de la sociedad todo es más fácil. Tuve la suerte de coprotagonizar la obra El casamiento del diablo de Enmanuel Peralta. Fue una obra pequeña, pero muy bien hecha y fue una forma de darme a conocer y es verdad que allí funciona mucho el boca a boca y a raíz de este trabajo mucha gente que no conocía se interesó en mi.

¿Volverá?

Sí, porque me gustó trabajar allí y también fue una apuesta personal. Me saqué la visa de artista, que además de pagarla, tienes que aportar mucha información y ahora puedo trabajar allí.

¿Tiene proyectos en España?

Por el momento no. Mi idea es viajar a Madrid en primavera, cuando se hace la mayor parte de los cásting, pero no creo que se mueva mucho hasta 2022. Quiero volver a trabajar aquí, pero iré donde me salgan los proyectos. Si es en Estados Unidos allí iré, porque descubrí que puedo encontrar la felicidad en cualquier lugar.

Fue candidata a los Goya en 2011.

Si, como actriz revelación por Nunc et in hora.