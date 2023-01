Luis Andión: "Temos as millores marcas do mercado e un gran servicio de reparación"

Este sábado inaugúrase no polígono industrial da Pontenova unha nave de Forestal Andión que non é unha tenda máis. Son máis de mil metros cadrados adicados a maquinaria forestal cun servicio de reparación que é a envexa de moitos, garante do seu éxito e base da súa expansión. O seu dono, Luis Andión, di que a xente dalle moito valor ó servicio posvenda que teñen.

Van facer un centro espectacular e único na provincia. Que pode dicir del?

É un centro de xardinería e forestal que ten algo máis de mil metros cuadrados, o que o convirte nun dos máis grandes de toda Galicia. Ademais xuntamos as mellores marcas do mercado como Husqvarna, Bertollini ou Stihl, que é algo moi inusual. Ese será básicamente o cambio: medramos ata case 1.200 metros cuadrados.

Non é un cambio común, a que se debe?

Nós, eu persoalmente, son da opinión de que o mundo vai cara eso: os comercios deben modernizarse ou tirar incluso a ser como unha tenda de roupa porque o modelo Inditex ou incluso tamén na venta de coches é o que se está impoñendo. Hoxe unha motosierra, leva un chip, así que aí estamos metidos todos no mesmo saco. Neste caso presentóusenos a ocasión de facer unha nave ampla e metémonos. Quixemos coller material de Sthll e presentóusenos a ocasión, así que damos un paso máis, e como hoxe non hai distancias e temos clientes sobre todo para reparación de todos os sitios, pois queremos ser moito máis que un pequeno taller na Pontenova. Este é un sitio estratéxito, perfecto para ser un referente no noso.

Desde logo nótase que van avanzados mesmo no uso das redes sociais.

Traballamos moito a nosa web e démoslle sempre moita importancia e ademais vimos que estamos sacando moito partido das redes sociais. A min ó principio chocábame, porque a nosa maquinaria non son precisamente uns tenis Nike, pero pero si que é certo que dependendo do enfoque que lle deas, podes vender casi de todo. E entón vimos que cada vez tiñamos máis ventas por internet. Parece incrible, pero así é. Ademais nós xogamos moitísimo co servicio técnico que da moitístima confianza á xente e agora, co décimo aniversario que se celebrará precisamente coa apertura da nova superficie este sábado, darémoslle máis visibilidade.

Sempre din que o seu forte é o servizo posvenda. É así?

O noso é un sector que ten unha peculiaridade: para vender pode vender calquera, pero os servicios técnicos non son tan corrientes. Non hai formación específica para saber reparar maquinaria de dous tempos. É unha vocación que se vai traspasando, pero cada vez hai menos xente. Despois da venda está o problema da reparación. Eu tiven a gran sorte de aprender na Forestal Lucense cun gran profesional pero moi poucos teñen taller mecánico. E a xente dalle moito valor a que se che levan algo a reparar e o poden recoller ó día seguinte ou ós dous días e non teñen que agardar 2 ou 3 semanas, pois para eles iso é importantísimo. Xa o facía o anterior propietario, Lucas, que tiña clientes que viñan de moi lonxe.

E se hai iste mercado, por que non se extende?

Quizais non é que a xente non queira aprendelo, senón que é descoñecido. Nas FP céntranse en coches, camións, maquinaria pesada…. Pero non hai un ciclo específico para motores de dous tempos que case teñen días contados. Pero é que ó mesmo tempo se te metiches hai tempo nisto, vaste ir renovando e irte cara o motor de batería. E todo isto é un sector descoñecido para os rapaces e por iso non hai moita xente que o faga.

A súa empresa tivo unha medra espectacular. Cal cre que foi a chave?

O sector medrou moito a raíz da pandemia. A xente estivo moito na casa e deuse conta de que había que segar a herba e podar as árbores. Xa o sabían, pero contratábase a outra xente e agora xa non. Como non tiñan outra cousa que facer, o sector tivo un gran crecemento, enorme. Aínda que tamén é certo que xa estaba indo á alza porque a xente ó final quere máis xardín, máis espazo ó aire libre, e por iso se vende esta maquinaria. Se lle sumamos que esta é a zona forestal máis grande de Galicia, pois perfecto. Eso para nós é perfecto… E aquí estamos, coa apertura deste sábado xa case lista.