Lugo escuchará "enerxía solución"

A Mariña respondió de nuevo a la convocatoria del comité de empresa de Alcoa en San Cibrao, que reanudó este miércoles sus concentraciones en municipios de la comarca con un multitudinario acto en Foz, donde ante unas 5.000 personas reclamó continuar con el apoyo ciudadano e institucional en una lucha que se presume "dura" y que tendrá su siguiente parada el sábado de la próxima semana al mediodía ante la Subdelegación del Gobierno en Lugo.

"Tenemos que ir a picar a la puerta de quien nos tiene que dar la solución y no es otra que la del Gobierno", anunció el presidente del comité, José Antonio Zan, que pide participación para que la concentración de Lugo sea "un éxito no solo por la fábrica, sino por toda A Mariña". Arropado por representantes políticos y sindicales, entre ellos los de las fábricas que Alcoa vendió en A Coruña y Avilés, el comité mariñano quiso dejar claro que no están pidiendo subvenciones, sino "igualdad" en el precio de la energía "para poder competir con el resto de países".

Zan explicó a los asistentes que aunque el precio del megavatio estuvo al final del verano entre los 42 y los 45 euros, "el problema que hay en España es que tenemos una tira de peajes que suben 13 euros más el coste de la luz, cuando en Noruega es de 1 euro". Añadió que la subasta de interrumpibilidad ayudaba a mitigar ese alto coste, pero con las condiciones de la próxima ve que ese mecanismo "prácticamente ha desaparecido" para las empresas electrointensivas, "que tienen que ir a competir con las cementeras, lo que es una auténtica salvajada industrial".

El comité urge al Gobierno a aprobar un estatuto del consumidor electrointensivo "que ponga el precio de Europa"

El presidente del comité pidió a los alcaldes y autoridades presentes en el acto de este miércoles que presionen a sus partidos "para que pongan soluciones ya encima de la mesa". "Estar aquí luchando en la calle por lo que es justo después de siete años de pelea no es normal, los políticos están para solucionar los problemas, no para generarlos, y hay que decirles un mensaje muy claro, que Alcoa se salva luchando". En este sentido también pidió al Gobierno que apruebe con urgencia un estatuto del consumidor electrointensivo "que ponga el precio de Europa" porque sin ese marco "el Gobierno no será un gobierno progresista, será un Gobierno de retroceso".

Al mismo tiempo alertó de que hay más fábricas que están teniendo problemas por el elevado precio de la electricidad. "El Gobierno no tiene muy claro dónde se está metiendo, con este problema que ha generado ha metido a muchas industrias y a todo el norte de España en un grave problema y si no tenemos un precio energético en igualdad de condiciones va a acabar con toda la industria en España", afirmó José Antonio Zan, quien insistió en que "sin industria este país no tiene futuro" y que "la única forma de prosperar como país es defender la industria, que es de todos".

El alcalde de Foz, el socialista, destacó la unión de la convocatoria "para facer visible de novo a defensa do futuro da factoría". "Sabemos que Alcoa non é competitiva co prezo actual de enerxía eléctrica, que estamos nun mercado onde calquera empresa corre o risco de deslocalizarse, que unha subasta sen bloques de 40 MW é unha moi mala noticia e precisamos un Goberno de forma urxente que solucione o problema, que garanta un prezo da enerxía competitivo", dijo Cajoto, que añadió que "en Foz, en Santiago ou en Madrid, xuntos, escoitarase a nosa voz: enerxía solución".