O Lugar das Marías de Xove desenvolve este mes o ciclo 'Experiencias efémeras'

O Lugar das Marías, situado na Rigueira (Xove), pón en marcha o programa Experiencias efémeras para poñer en valor a vida na aldea con actividades creativas e saudables que permitan visibilizar o traballo das mulleres neste eido, crear redes de apoio e fomentar o benestar dos participantes. A iniciativa arrincará o sábado e acompañarase dos sabores do campo con un brunch ou unha merenda no xardín. As prazas son limitadas e os interesados poden anotarse neste enlace ou chamando ao 646 00 33 43.

As actividades arrincan este sábado cun obradoiro de expresión corporal e iniciación á performance que imparten Ana Corujo e Lara Buyo de SomosLag. "Son dos horas en las que usaremos el cuerpo como herramienta para expresar una idea y acabaremos con una performance individual o colectiva, ya que es una toma de contacto". Rematará cun brunch.

A creadora viveiresa Iria Pigueiras ofrecerá o martes 10 un obradoiro de cerámica, no que farán dúas pezas utilitarias. O cocido e o esmaltado serán por conta da artesá, quen llelas entregará despois e explicará aos asistentes as posibilidades desta arte. "Ten por obxecto ver a reacción de cada persoa ao probar que só se sabe cando se manipula e se ve o comportamento dos materiais", sinala. O material está incluído no custo e ao final haberá unha merenda. Trátase de cerámica para cocción a alta temperatura. Usarán gres, aínda que ela tamén traballa a porcelana no obradoiro de Santabaia (Vilalba) rexistrado no 2010.

INNOVACIÓN. Pigueiras traballa por encarga e participa en feiras de artesanía, onde presenta pezas feitas con diferentes técnicas, dende frores secas ata cerámica. "O produto que máis elaborei dende o comezo foron os complementos, tamén fago pezas utilitarias e esculturas». Iria asegura que "estou ilusionada porque teño ganas de buscar opcións que poidan gustarlle á xente, de innovar sempre, que é o que máis me preocupa, para ofrecer algo distinto e que chame a atención". Amósase contenta da resposta ante as súas creacións, "porque non son produtos necesarios e se un mínimo público considera que son bonitas ou especiais, que poden servir para agasallar, e as buscan, para min xa está ben".

A viveiresa, que está a rematar o ciclo de cerámica na Escola de Artes Ramón Falcón de Lugo, pensa que "é campo que é infinito de explorar, o que máis desfruto é o proceso de investigación, despois vén a produción, pero é tan aberto que me encanta. Gústame o contacto co material sen cocer, a textura que ten despois de cocer, a delicadeza das pezas de porcelana, que é ideal para xoiaría. Paréceme unha forma de expresión que é difícil de acadar con outros materiais, para min é máis doada".

A creación é para Iria Pigueiras unha necesidade que xorde froito da observación da natureza, do modelado e da investigación. "Sempre necesitei probar materiais, formas e cores, é o que máis me motiva", recalca.

IOGA. O ioga volve ao Lugar das Marías logo do éxito que tivo do verán pasado. Nuria Torrado impartirá o sábado 14 unha sesión dunha hora seguida dun brunch. O peche do programa chegará o 27 cun obradoiro de bordado a cargo de Yasmina González, no que tamén se facilitarán todos os materiais –bastidor, fíos, teas...–. A actividade concluirá con merenda.

En xuño farán outro programa de presentación de libros, no que as mulleres tamén seguirán sendo protagonistas, xa que o establecemento de Lucía Canoura aposta por fomentar a igualdade e reinvindicar o feminismo.

