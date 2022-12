Lugar das Marías lanza unha colección téxtil

Lucía Canoura expande a actividade da casa rural Lugar das Marías (A Rigueira, Xove) coa creación dunha colección téxtil que leva por nome Vacaloura e Xurela e que ten como base os debuxos do seu fillo Antón.

Suadoiros con e sen capucha, camisetas, bolsas de algodón e neceseres son algúns dos produtos desta liña, dos que xa ten encargos por teléfono, email ou redes sociais á espera da tenda online, pero que tamén se van poder ver, probar e mercar de forma física nunha tenda efémera que abre ata Reis en Xove, no número 25 da travesía.

A idea de crear esta liña Vacaloura e Xurela naceu nos confinamentos. O primeiro pasárono no Lugar das Marías, rodeados de natureza e onde "Antón debuxaba sobre todo animais: lagartos, peixes, dragóns, xoaniñas e vacalouras, moitas vacalouras...". Nun segundo encerro tiveron "unha idea case conxunta, nun momento no que el estaba facendo un debuxo dunha vacaloura verde, díxenlle que por que non montabamos unha tenda online con produtos cos seus debuxos, e de aí xurdiu", relata, ao tempo que salienta a intención de "potenciar a marca" de Lugar das Marías con produtos vinculados ao territorio, coa opinión de que "a vacaloura é un elemento moi bonito".

Os debuxos pasáronllos ao deseñador de Foz Diego Núñez "para adaptalos á serigrafía" e despois buscaron "unha casa de prendas" que traballase con material orgánico e reciclado, nunha aposta pola "moda ética" que lles fai unha empresa de preto da Coruña. Esta primeira tirada da colección é limitada, "para probar os materiais", pero a idea é ir ampliándoa con novas prendas e deseños. A acollida foi moi boa, de feito "hai bastantes persoas contactando polas redes" e xa fixo envíos para Mugardos, Pontevedra ou Ourense.

"Desde o primeiro día que abrín a casa quixen facer algo así", sinala a impulsora, que xa tiña feito tazas e láminas coas mesmas personaxes, e anteriormente bolsas cos nomes das Marías que protagonizan os cuartos da casa, como Maruja Mallo ou María Casares. "Na casa hai cinco cuartos e este sería o sexto", di sobre a tenda que habilitou nun local familiar, co que tamén participa este Nadal no concurso de escaparates da área de desenvolvemento local de Xove.