Lucía González Jano: "Muchos problemas físicos tienen origen emocional y visceral"

NATURAL DE Mayorga, un pueblo de Valladolid, Lucía González Jano recaló en Ribadeo hace seis años y llegó para quedarse. "Yo vine por amor y trabajo y al final me quedé por amor a mi trabajo y a la zona, estoy muy a gusto aquí y me parece un pueblo fantástico para emprender", comenta tras la reciente apertura de su propio centro de fisioterapia y osteopatía.

¿En qué consiste su centro?

Es un centro de fisioterapia y salud integral, yo lo que quiero es hacer un abordaje más holístico en el tratamiento de las personas, que no se quede solo en terapia física, sino que la gente se involucre en su tratamiento y en su recuperación. Mi trabajo base es fisioterapia y osteopatía; terapia manual, no trabajo con máquinas. También damos clases de pilates, yoga, yoga aéreo y hay grupos de embarazo y posparto con pilates para embarazadas o hipopresivos, además de trabajo en clínica del suelo pélvico. Además organizamos algún taller o curso porque yo cuando quiero hacer alguno tengo que irme a Avilés, Gijón, A Coruña o Lugo, en A Mariña no hay nada, y quiero empezar a generar ese movimiento de concienciación con la salud en Ribadeo.

¿Detrás de un problema físico, hay en ocasiones otro emocional?



Sí, hay problemas físicos que tienen origen emocional y visceral. A lo mejor un dolor de hombro que tratas y tratas puede tener un origen más visceral, de hígado, de tensiones en el abdomen, incluso intolerancias alimentarias; al final todo está relacionado. Eso trabaja la osteopatía.

¿El estrés o la ansiedad son compañeros habituales hoy en día?



El estrés y la ansiedad se notan mucho en la zona cervical. Otra cosa que he notado mucho ahora, con el mayor uso de las mascarillas, es más tensión en la parte anterior del cuello; la gente tiene una respiración más bucal y se sobrecarga más la mandíbula. También es curioso que después de Navidades aumentan los casos de lumbalgias, al sobresaturar el sistema digestivo hay molestias a nivel lumbar.

Trabajar la respiración da herramientas en situaciones de estrés o ansiedad

¿Qué problemas son los que más llegan a la consulta?



La gente suele venir por dolor de espalda, de cervicales y de lumbares. Puntualmente algún esquince o traumatismo, pero la mayoría son problemas posturales. Te pasas ocho horas al día trabajando en cierta posición y no cuidas tu dinámica, por ejemplo la articulación del hombro tiene una gran capacidad de movimiento pero si la mayoría de los movimientos que hace es solo adelante y atrás, se va volviendo más rígido, perdiendo movilidad, y si una articulación pierde movilidad las articulaciones adyacentes más rápidamente empiezan a dar problemas.

¿Qué beneficios tienen las clases de yoga o pilates?



En general todo lo que sea ejercicio mejora a nivel físico, aumenta la vascularización, el riego sanguíneo. También empiezas a trabajar con consciencia de la respiración y con técnicas que dan herramientas en el día a día para calmarse y controlar la ansiedad y el estrés. El yoga aéreo también ayuda a quitar miedos. Tengo en las clases chicas de 40 y pico, 50 años que además de divertirse ven que aún pueden seguir haciendo cosas.

¿Cómo abordan en el centro el embarazo y el posparto?



Se tiende a ver a una embarazada como una mujer enferma y es una mujer totalmente válida que puede seguir realizando su vida normal. Nosotros recomendamos la combinación de terapia manual con ejercicios pero también las madres hacen ese grupo de apoyo, se conocen, hablan de sus preocupaciones, y eso crea comunidad, con beneficios a nivel físico, psicológico y social.