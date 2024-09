Lucía Ferro: "A lectura é indispensable para ter espírito crítico"

A escritora Lucía Ferro (San Miguel de Reinante, Barreiros, 1991) atopou na escritura un confidente e ten publicados 'En Brandán' e 'Resaibo amargo'.

Como xurdiu a idea de impartir talleres de escritura?

Vin que era algo que non existía pola zona e pareceume que sería interesante achegalo. Sempre me gustou escribir, pero tamén a parte máis creativa, a de imaxinar novos mundos e explorar. Os talleres son unha boa forma de xuntar persoas de perfís moi diferentes, que doutro xeito non atoparían un contexto no que ter a oportunidade de intercambiar ideas. Os talleres son unha forma de atender á interxeneracionalidade que se está a deixar de lado.

Cales son eses perfís que se poden atopar nos seus talleres?

Son moi variados, aínda que é certo que a maioría son mulleres, pero tamén hai homes. Son persoas de todas as idades e cun trasfondo moi variado. Algunhas chegan interesadas porque se dedican ao ensino e outras porque simplemente lles apetece sacar esa parte máis creativa, saír da rutina.

Que contidos atoparán aqueles que pasen por algún dos talleres?

Procuro variar a temática porque hai xente á que lle gusta repetir e xa veu varias veces. Primeiro adoito facer un pequeno exercicio para coñecernos un pouco e deixar a vergoña a un lado. Despois intento facer unha especie de meditación guiada, doulles unhas pautas para que non se estresen ao construir un pequeno relato, pero tamén lles deixo exercitar a imaxinación.

Xorden boas historias neses procesos creativos?

Sempre hai ideas moi divertidas, tamén hai quen saca textos con ideas máis profundas e ten pasado que algún dos participantes se emocionen ao escoitar o que outro escribiu.

Ten a idea de ampliar os talleres a outros concellos da Mariña?

Si que é algo que teño en mente. Ando en busca de asociacións que teñan un local onde o poidamos facer. Só precisamos o local, papel e bolígrafo (ri).

Vostede atópase agora mesmo traballando nalgunha nova obra?

Si, porque en todo momento estou escribindo algo, non o podo evitar. Agora estou rematando un poemario, teño idea de publicalo, pero aínda non sei cando será. É unha obra na que cada poema está fiado cos demais, penso que é algo diferente e que pode ser interesante para os lectores aos que non lles guste tanto ler poesía. Tamén estou cunha colección de relatos en inglés, que me animaron a facer uns amigos.

En que se inspira para escribir?

No caso da poesía é algo ao que acudo cando non dou escrito narrativa. A poesía xorde cando escribo no meu diario e se me embarulla a mente. É unha forma de sacar as emocións.

Semella que o hábito lector se está a perder entre os cativos, por que é importante ler?

A lectura é indispensable para formarse como persoa. Non me refiro só á literatura, senón tamén a informarse e a desenvolver o espírito crítico que nos faga cuestionarnos que é real e que non do que nos contan. Sen a lectura isto non é posible.