Lucía Ferro: "Quixen amosar a complexidade das relacións tóxicas"

Esta enfermeira tan nova ten tras dela unha biografía longa dabondo. Marchou novísima ao Reino Unido e dende alí a Holanda, onde xa leva anos vivindo. Pero nada diso quita que se lanzase a escribir a súa primeira novela, Resaibo amargo e que, consciente das problemáticas do mundo editorial e, especialmente, do mundo editorial en galego, decidise autoeditala. Botou a andar en xullo como de proba e, xa en serio, en marzo. A resposta da xente, froito sobre todo do boca a boca, está a ser moi satisfatoria. Xa anda a argallar na segunda que, di, non terá nada que ver con esta.

É curioso que se metese nun mundo como o das visitadoras médicas, moi pouco frecuentado.

A mellor maneira de ilustrar temas vencellados ás farmacéuticas é vendo as consecuencias no plano persoal que lle afectan a calquera. Non vía forma de facelo doutro xeito que non fose así. Para contar calquera tipo de trama, sexa social, política ou do que sexa, necesitas un exemplo máis concreto no que o lector poida ver un pouco máis a repercusión en detalle da historia que estás a contar.

Meteuse de ouvidas ou coñece xente dese mundo polo seu traballo de enfermeira?

Coñezo a visitadores médicos, pero anecdoticamente. Collino porque me pareceu un bo punto de conexión entre unha persoa que está aí e que ten moita influencia na transmisión de información entre a industria farmacéutica e os profesionais da sanidade, malia que non se acostuma a pensar neles. Tamén me veu a idea porque quixen tratar o tema das farmacéuticas, que é algo que coñezo polo meu traballo, porque me interesa saber como funcionan as medicacións. Investiguei bastante antes de empezar a escribir e atopei que era onde se manexaban as cousas. Precisamente neste tipo de profesionais.

E logo está o tema das relacións persoais. Que lle chega de como o interpreta a xente?

Notei por algún comentario de xente que hai gran variedade de interpretacións da relación entre Mariana e Elena ou na visión do personaxe de Inés. Eu pretendía mostrar a complexidade das relacións tóxicas ou cando hai algún tipo de abuso polo medio. Cada un ten que sacar as súas propias interpretacións porque non quero mediatizar ao lector. Eu só quería amosar a impotencia de Mariana, pero chegáronme a dicir que é parva ou pusilánime. E pareceume curioso, porque eu vexo moi obvia esa situación, cando o ser humano non é capaz de ver ese atranco no que está e necesita sucesos que llo amosen de xeito moi expresivo para decatarse. Aínda que sexa de casualidade.

O libro está a ter unha boa acollida, non agarda a chamada dunha editorial?

Todo depende do que se ofreza ou como vaian indo as cousas. Polo que fun averiguando do mundo editorial en Galicia, está complicado. Eu teño o meu oco e listo. Se lle gusta á xente lelo, perfecto. Pero a verdade é que estou bastante contenta de como está funcionando a autoedición. Require algo de traballo extra pola miña parte, pero teño xente que me aconsella.

Pero iso non lle complica a parte da distribución?

Para a etapa de agora organízome na miña web —luciaferro.es— ou desde Facebook en @lucia.ferro. escritora e Instagram en @lucia. ferro_escritora e eu envío os libros ás librarías ou a quen mo pida. Agora iso é máis sinxelo ca antes. Alí onde o queiran, pódeno ter sen problema. Así o vexo eu.

Está a escribir outra novela nova?

Si, pero vai ser algo distinto a Resaibo amargo, aínda que teño unha idea que permitiría darlle certa continuidade. Veremos.