A xornalista sancibrense Lucía Casas coordina un proxecto que mestura ciencia e arte

A xornalista sancibrense Lucía Casas está integrada nun proxecto no que atende unha das súas paixóns: a ciencia, pero dun xeito orixinal, que é mesturándoa coa arte. Ocúpase de xestionar o Cica Gallery da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt). Ela explica que se trata dun programa de residencias artísticas nun Centro de Investigación Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) pertencente á Universidade da Coruña (UDC) que busca o desenvolvemento simultáneo dos investigadores científicos e dos artistas.

O resultado desa convivencia será a creación de obras artísticas e a súa exposición. Casas lembra que é unha iniciativa inspirada directamente no Laboratorio de Formas de Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane, que fixeron algo parecido para que a xente puidese crear en Sargadelos dun xeito directo alí, en réxime de residencia.

Nesta iniciativa apuntáronse diversos perfís “e cada un elexiu un grupo de investigación e a nosa proposta era ver as diferenzas e similitudes entre as dúas culturas, ciencia e arte, pero enténdense”. E conta por exemplo que “unha participante é ceramista e está nun grupo de sólidos e vese que moitos procesos son parecidos”. O día 8 de abril rematará a residencia dos participantes e terán que entregar dúas obras, unha cedida e outra para unha mostra itinerante.

O traballo da xornalista sancibrense é responsabilizarse do proxecto, xestiona galerías, exposicións e traballa con Tamara Pazos e a coñecida Déborah Ciencia “que acaba de ler a súa tese que relaciona química con arte contemporáneo, algo bastante orixinal porque ao facer a tese viu que non había literatura sobre isto”. Para ela, este traballo e este proxecto que coordina “é divertido porque os dous lados, científicos e artistas, aprenden moitas cousas" e ademais subliña que serve para entender que “en Galicia tamén se fai arte e ciencia, non só en Madrid, Barcelona ou Valencia”. E ademais de científicos, poden converterse en artistas.