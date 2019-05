Luci: "Puede que peque de optimista, pero no veo la Liga perdida"

Las jugadoras del Pescados Rubén Burela FSF asumen con naturalidad que no dependen de sí mismas para ser campeonas, pero tampoco ocultan su esperanza de que el Alcorcón, tercer clasificado, pueda amargarle la tarde al Futsi arrebatándole algún punto. Así lo ve Luci Gómez, que pertenece al bando de las optimistas y muestra una enorme fe en que el título de Liga acabe en las vitrinas del club burelés.

¿Cómo afronta el equipo una jornada como la que viene?

Pues con la tranquilidad de que tendremos que ganar y esperar un pinchazo del Futsi para ser campeonas.

¿Hubiera firmado llegar a la última jornada en esta situación?

No es fácil responder a esta pregunta. Desde luego que al inicio de la Liga siempre piensas en poder ganarla o en llegar con opciones a la última jornada, pero me gustaría depender de nosotras. Aún así, creo que tenemos opciones de ganar el título.

Dígame la verdad, ve posible ganar la Liga o cree que el Futsi la tiene ya en la mano?

No sé si creo o quiero creerlo, pero confío mucho en que el Alcorcón consiga al menos un empate ante el Futsi y tengamos ahí esa rendija para conquistar el título. En el partido de la primera vuelta, en Navalcarnero, ya fue capaz de igualar y ahora, jugando en casa, puede repetir. Tal vez peque de optimista, pero no veo la Liga todavía perdida.

Tanto el Futsi como nosotras hemos hecho méritos para lograr el título, llevamos una barbaridad de puntos



Ustedes ya saben además lo que se sufre para ganar en Alcorcón.

Es cierto, sufrimos de lo lindo para volver con los tres puntos a Burela. Marcamos el gol del triunfo a falta de 30 segundos y Vane Sotelo tuvo una ocasión muy clara para empatar. Es mi amiga y ya le dije que guardara ese gol para el partido ante el Futsi (risas). Fue el partido en el que más suerte tuvimos en toda la Liga, probablemente.



Y además se está jugando el tercer puesto, que no es baladí.

Está claro que no es como ganar la Liga, que es lo que se juega el Futsi, pero es un objetivo importante y además te posiciona mejor de cara a la Copa de la Reina. Es verdad que el Atlético tiene todavía mayor motivación, pero también más presión y nervios, sobre todo si las cosas no le van como espera, a ver si se les complica el partido y lo acusan.



Si ganan al Palau harán 84 puntos de 90 posibles, pero puede que no basten para ser campeonas.

Es una barbaridad no ganar la Liga dejando escapar solo 6 puntos en todo el campeonato. Lo que pasa es que los dos partidos los perdimos contra el Futsi, que también ha hecho muchísimos méritos. Hay que tener en cuenta que todavía no ha perdido en 29 partidos e incluso puede perder el título sin ninguna derrota si empata en Alcorcón. Creo que los dos hemos hecho méritos de sobra para ser campeones.

Pongámonos en lo peor, ¿no ganar la Liga sería un fracaso o una decepción?

Un fracaso desde luego que no. Tal vez podamos sentir mucha pena por quedarnos tan cerca, pero insisto en que hemos hecho todo lo posible y ahí están los números.



No hemos hablado del partido ante el Palau, ¿cómo lo ve?

Siempre dentro del respeto al rival, tiene 1 punto, así que deberíamos ganar con claridad.

"Jugar delante de nuestra afición siempre es un motivo de orgullo para nosotras"

La Copa de la Reina no solo es una competición que gusta a las jugadoras, sino que además se juega en Burela los días 14 y 15. Tanto Luci como sus compañeras recibieron la noticia de que serán anfitrionas con gran alegría.



¿Qué le parece jugar la Copa de la Reina en casa?

Jugar delante de nuestra afición siempre es un orgullo para nosotras. La gente de Burela nos da apoyo y cariño siempre y en una competición donde van a estar los 8 mejores equipos de España seguro que notaremos un respaldo absoluto en las gradas.



El mejor escenario sería llegar con el título de Liga bajo el brazo.

Eso sería tremendo porque tendríamos ya el doblete (Copa Galicia y Liga) y tendríamos menos presión, aunque la misma ilusión de poder ganar. Pero si no ganamos la Liga seguro que vamos a estar dolidas y poner todo el empeño del mundo en conquistar la Copa de la Reina.