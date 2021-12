Una lucha sin cuartel: seis puntos clave en la pelea de los trabajadores de Alcoa

Luchar es el verbo que mejor saben conjugar los trabajadores de Alcoa y a ello se han dedicado en cuerpo y alma desde que el 27 de mayo de 2020 la multinacional anunciara un proceso de despido colectivo para 524 trabajadores de la planta de Aluminio, todos menos 90 que quedarían en fundición. Una negra noticia, como el color que han lucido en la mayoría de las protestas, muchas y variadas, con el denominador común de que siempre contaron con el apoyo de la ciudadanía. "A Mariña sálvase loitando" fue el lema escogido y así, luchando han conseguido hallar una medio salida a la que se agarran a las puertas de la Nochebuena.

1. Manifestaciones que han sido mareas humanas

El 30 de mayo de 2020 en Ribadeo, con corte de la A-8 incluido, arrancaban las manifestaciones contra los despidos. Unas concentraciones que en pocos días recorrieron San Cibrao, Xove, Viveiro o Foz, todas ellas dejando impresionantes estampas, como las 18.000 personas que se dieron cita en Viveiro y es que el apoyo de los vecinos de la comarca ha sido siempre incondicional. Mariñanos que no han dudado en desplazarse a Lugo o a Santiago para apoyar el mantenimiento de una empresa vital para la comarca y sin faltar a las muchas protestas desarrolladas por toda A Mariña, tanto durante el pasado año como en este, con una última concentración nocturna en Xove el pasado noviembre, quedando en medio manifestaciones de día, de noche o de estudiantes, claves en la defensa de su futuro.

2. Huelga general

El pasado 17 de noviembre se celebró la primera huelga general de la comarca en la defensa de su industria y la unidad, también política, deja clara la importancia que tiene para la comarca, la que más aporta al PIB de la provincia de Lugo, de la que el 30 por ciento lo genera por sí sola Alcoa. A esta huelga, con el cierre de negocios, centros escolares sin clases y respaldo de vecinos de todos los ayuntamientos, precedieron otros cierres de comercios y locales de hostelería.

3. Apoyos de ahora y de siempre

Unos apoyos en los que han sido claves las redes sociales, con la creación de varios grupos de Facebook, como A Mariña sálvase loitando, con lo que las reivindicaciones se han extendido más allá de la comarca. Una recogida de firmas en change.org, promovida por la hija de un extrabajador, o una foto del turno B de electrolisis "en pelotas" que corrió como la espuma por WhatsApp, fueron otras acciones con las nuevas tecnologías, apoyos que han tocado con otros más de siempre, como los rezos prometidos por el obispo, Fernando García Cadiñanos, que visitó a los trabajadores el pasado 2 de diciembre en la factoría.

4. Dos sentencias contra un Erte que quedó sin aplicación

El "infierno" vivido por los trabajadores lo escenificaban el pasado 29 de octubre cuando el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que declaraba nulo el despido que planteaba Alcoa para la planta de Aluminio. "Es triste tener que llevar 17 meses sufriendo un Ere que era injusto", decía el presidente del comité, José Antonio Zan, cabeza visible de un comité que, al menos de puertas para afuera, se han mostrado siempre unidos. De hecho, las comparecencias han sido siempre conjuntas con representantes de los tres sindicatos.

5. La venta que no fue

Alvance Liberty House fue la primera empresa que se interesó por la compra la compañía y durante un tiempo mantuvo conversaciones con la dirección de Alcoa que parecían encaminadas a buen puerto y que satisfacían a la parte laboral, pero en septiembre del pasado año se rompieron al considerar la multinacional americana que no cumplían sus requisitos. Tampoco quiso negociar con la Sepi, que entró en las conversaciones in extremis. Esta fue una situación que no se repitió en el siguiente proceso de venta abierto a mediados de este año, en el que hasta seis grupos industriales llegaron a mostrar interés: Atlas Holdings, Aldel, Metalcorp, Trafigura, Sidenor y Alvance Liberty, pero las condiciones de Alcoa de que fuera la Sepi el intermediario de la compra no fueron aceptadas, a pesar de que la intervención del Gobierno Central, aunque temporal, siempre entre las peticiones del comité de empresa.

6. Sol, pero con nubes

Los trabajadores afrontan sus segundas navidades con la incertidumbre de su futuro y aunque las últimas noticias parecen abrir un rayo de sol no ocultan que hay nubes tras la decisión de aceptar que se paren las cubas.