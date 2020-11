Las luces navideñas dan esperanza en A Mariña

XOVE ES uno de los primeros concellos de toda la comarca mariñana en tener este año instalado su alumbrado público navideño, que se mantendrá igual que otros años "para darlle un toque de alegría a toda esta calamidade que estamos vivindo", señala su alcalde, Demetrio Salgueiro, en relación tanto a la pandemia de covid como a la crisis de Alcoa, que está afectando de lleno a la localidad en cuyos terrenos está asentada.

"O que queremos é que polo menos se vexa que é Nadal", cuenta el regidor xovense, quien confirma que a las luces en las principales calles se sumará el árbol de Navidad gigante en la plaza del centro cívico; lo que no habrá, casi con total seguridad, son actividades infantiles.



El otro municipio en el que se asienta Alcoa, el de Cervo, también ha optado por poner algo de color en el negro panorama actual y mantendrá las luces decorativas de manera similar a otras navidades, que se encenderán coincidiendo con el puente de diciembre.

También habrá luces de manera similar a años anteriores es en Burela, donde los operarios ultiman estos días su colocación por las principales arterias de la localidad, con el fin de que sea un revulsivo tanto para subir el ánimo como para incentivar las compras en la localidad y ayudar así a un sector, el del comercio, que está viviendo un momento complicado.

Es por ello que el alcalde de Foz, Fran Cajoto, anima a las compras en el comercio local esta Navidad para ayudar entre todos. "Pídovos a todos que este ano, máis que nunca, sexamos solidarios cos nosos veciños autónomos e fagamos todas as compras, especialmente as de Nadal, nas tendas do noso concello", asevera el mandatario.

RIBADEO, POR CONTRATO. El municipio de Ribadeo continuará disfrutando del espectacular alumbrado navideño del que gozó en los últimos años. La razón es que el contrato que había firmado el Ayuntamiento se prolongaba por varios años.

En todo caso el alcalde, Fernando Suárez, no se mostró disgustado con esta imposición por contrato ya que indicó que precisamente la dotación de un buen alumbrado navideño había sido algo que el comercio ribadense había solicitado de forma muy insistente en años anteriores.

Él mismo reconoce que Ribadeo es un enclave fundamentalmente comercial y que por lo tanto considera importante poder mantener ese tirón y que, en la medida de lo posible, el alumbrado navideño ayuda a infundir cierto espíritu y a animar las calles, algo que anticipa que será importante este año dadas las circunstancias.

BARREIROS, SIN DEFINIR. Barreiros no se quedará sin alumbrado navideño este año. La alcaldesa, Ana Ermida, explicó que precisamente en estos días están realizando las peticiones de presupuestos para ello. En todo caso indicó que no tirarán la casa por la ventana y que el alumbrado que se contrate irá en la línea de lo dispuesto el año pasado "porque non podemos permitirnos facer grandes gastos".

O VALADOURO INNOVA. Uno de los ayuntamientos que ha apostado este año por un cambio en su decoración navideña es el de O Valadouro, que, tras llenar de luces la localidad el pasado año, en este ha optado por reducir las bombillas y el gasto para invertir más en el comercio local.

Con ello, tampoco quieren que el municipio se vea apagado, así que han buscado la fórmula de convocar concursos de escaparates y de adornos en ventanas y balcones, con importantes premios en vales para consumir en los establecimientos de diversos tipos. En ellos también podrán gastar los niños que ganen el concurso de postales de Nadal que tienen en mente convocar y cuyo primer premio servirá como tarjeta de felicitación.

El Ayuntamiento trabaja en la actualidad en la convocatoria de las bases para los diferentes certámenes, que dará a conocer en breve.

El alcalde valadourés optó por destinar menos a bombillas para invertir en apoyar al comercio del municipio lo que se ahorra

RECORTE EN RIOTORTO. Tampoco Riotorto lucirá este año con el esplendor de otras Navidades, pues al suprimirse actividades tan importantes como el baile de Fin de Año y la Cabalgata de Reyes se ha decidido que el dinero del alumbrado se destine a la compra de mascarillas y material de protección para el servicio de ayuda en el hogar y la desinfección de las calles.

EN VIVEIRO, TODO IGUAL. El Concello de Viveiro, uno de los más destacados de la comarca, continuará luciendo un alumbrado navideño destacado. La alcaldesa, María Loureiro, explicó que en principio van a continuar con el alumbrado, pero también con la programación navideña "en la medida en que podamos hacerlo, evidentemente, pero si podemos, lo haremos por responsabilidad".