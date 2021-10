El lucense Adrián Canoura, atrapado en Sudán está "ben, tranquilo e protexido"

El golpe de Estado que sacudió el pasado lunes la capital de Sudán, Jartum, sorprendía en la ciudad al cineasta mariñano Adrián Canoura, que acudió al país africano junto al artista catoirense Baiuca (Alejandro Guillán) y el resto de integrantes del grupo: el percusionista Xosé Lois Romero, la cantareira Andrea Montero y el técnico de sonido Alfonso García. Todos ellos se encontraban en el momento del levantamiento de los militares en la embajada de España, donde continuaban al cierre de esta edición, "el lugar más seguro en el que podrían estar", asegura el representante de Baiuca, Alan Queipo.

"Adrián está ben, tranquilo e moi protexido. Están todos ben", decía ayer la madre del cineasta tras hablar con él a través de videollamada de Whatsapp, después de que se restablecieran momentáneamente las conexiones vía internet. "As comunicacións van e veñen", añadía, pero aún así el propio Canoura pudo ponerse en contacto con su familia —igual que hicieron sus compañeros con las suyas— para transmitirles serenidad respecto a la peculiar situación que viven.

"Díxonos que estaban ben atendidos e que estiveramos tranquilos e, de feito, estámolo. A única incerteza é saber cando poderán volver", aseguraba la progenitora del realizador, con raíces en Xove y Burela, mientras reconocía que pese a que en la mañana del lunes leyó las noticias sobre el golpe de Sudán no le dio mayor importancia "ata que me chamou a moza do meu fillo e me contou o que pasaba".

El equipo que forma Baiuca, en el que Canoura se encarga del aspecto audiovisual, aterrizó en Sudán el pasado domingo, horas antes de que se desatara el golpe, para participar en el Sama Music Festival en una actuación que estaba prevista para ayer como colofón a casi un mes de actividades. Tras su llegada, se trasladaron a la residencia de la embajada, en la que el grupo ya tenía previsto alojarse durante su estancia en el país, y finalmente se despertaron con las noticias que alertaban de un levantamiento militar que truncaba su plan inicial de regresar este miércoles.

"Ya vimos algún gesto positivo con la rueda de prensa del líder militar y al reabrirse por momentos la conexión a internet, aunque no la telefónica, por lo que esperamos que antes de finales de semana puedan coger un avión y regresar", avanzó Alan Queipo, al tiempo que insistió en que el lugar en el que se encuentra el grupo "está relativamente aislado de la zona de disturbios", además de estar protegidos "por la Policía Nacional".

"La información que da el propio Sudán no es mucha, pero la embajada los va informando de cada paso que se da y nosotros mantuvimos un diálogo directo con las autoridades españolas en todo momento», añade Alan Queipo, quien agradece la fluidez en el contacto con las instituciones y que pudo hablar a través de "una llamada rápida" con Alejandro Guillán.

Otras formaciones del continente europeo que formaban parte del cartel del festival se hospedaron en hoteles de la ciudad, por lo que Queipo reseña la situación excepcional, para bien, de Baiuca y compañía, que permanecen en la residencia de la embajada de España en Sudán a la espera de que den luz verde para volver a casa.

Exteriores aconseja no viajar a Sudán

El Ministerio de Asuntos Exteriores lanzó este martes en su página web la recomendación de no viajar a Sudán en estos momentos debido a la situación política actual que atraviesa. Y para los que ya se encuentran en el país, se aconseja que permanezcan en sus casas.



Por regiones

Desde el ministerio instan a no viajar por determinadas zonas de Sudán: Darfur, las provincias de Kordofán del Sur y Nilo Azul, la región de Abiey y la mitad meridional de Kordofán Occidental, así como evitar las zonas fronterizas, en particular con Libia.



La UE condena el golpe

La Unión Europea condenó ayer el golpe en Sudán que socava la transición democrática de la nación: "La UE condena enérgicamente el golpe y la detención ilegal del primer ministro, varios ministros, líderes de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio y otros representantes de la sociedad civil", indicó Josep Borrell.