Lucas seguirá como entrenador del Xove FS la próxima temporada

El entrenador Iván Cao Valle, Lucas, ha renovado con el Xove FS para la próxima temporada. El técnico mariñano cumplirá su tercera temporada en el equipo verde, tras conseguir el ascenso en la primera de ellas a Segunda B de fútbol sala y meter al equipo en el play off por el ascenso a Segunda División en la segunda. "Estoy contento por renovar en un sitio donde me tratan bien y donde me dejan trabajar tranquilo", dice el extécnico del Burela FSF.

Una lucha por la continuidad de la plantilla

Sobre la confección de la plantilla para la próxima temporada, Lucas apuesta por la continuidad. "Vamos a pelear porque haya la mayor continuidad posible, porque creo que teníamos una gran plantilla y sería muy bueno", dice. "Por mí, me quedaría con todos, pero es posible que haya gente que no quiera o no pueda seguir, eso ya es cosa de la directiva", apunta.

Lucas se siente agradecido a la directiva "porque me están poniendo a disposición plantillas para pelear por objetivos grandes", concluye.