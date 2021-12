Louzao: "A carne da Mariña sempre tivo fama, pois comen verde"

DENDE NENO Pepe do Chacino viviu a gandeiría na casa, unha tradición que herdou do pai e os irmáns. El andivo con eles ata que casou e puxo unha carnicería e máis tarde supermercados porque o gando non daba moito. Cando faltaron colleu o relevo. Agora ten 74 anos e segue tendo nos animais unha maneira de entreterse.

Seu pai xa vivía do gando...

Si, mandaba o gando para Lugo. Agrupábano, viñan arriadores con cabalos e levábano pola estrada ata Lugo. Despois meu pai compraba para Manuel Fernández e xa viñan uns camións grandes, de Transportes Montaña. Daquela facía dous ou tres viaxes, levaban oito ou dez parellas para Lugo; case tódolos bois ían para o País Vasco. Tamén mandaban becerros para Barcelona. Cando puxeron a Frigsa vella ían dous ou tres camións á semana, matábase alí e saían en isotermos para Madrid ou Barcelona.

Hai boa carne na Mariña?

En Lugo non hai tanto verde coma na Mariña, iso dálle unha cor rosada á carne que é unha pasada. Por iso a carne da Mariña sempre tivo moita fama. Con 17 anos fun cuns cuñados comer a un restaurante no País Vasco e xa daquela poñían nun papel, que non había carta aínda: Especialidade da casa boi de Galicia, de A Mariña luguesa. Xa era coñecida a nosa carne pola súa calidade.

Que alimentación lles dá?

Bótolles herba verde, millo trinzado cun muíño, avea e cebada. A maioría das explotacións daquí son ecolóxicas. Abonos non se poden botar que están carísimos, botase o esterco dos animais. Tampouco se sulfata nada porque entre o xabarín e os corvos levan todo. Cando unha vaca dá pouco leite traémoslle un saco de pienso de arranque para que o becerro non sufra. O alimento é natural.

É ese o segredo da calidade?

A alimentación fai moito e tamén temos un clima bo, que é o que nos favorece.

Pero a gandería vai a menos.

Claro que foi a menos, porque a xente maior morre e os novos non queren adaptarse ao campo, porque non lle axudan. Se puideran vivir do campo sería un pracer.

E cando o deixe, que vai pasar?

Recollerao outro, o fillo máis novo ou a filla, que tamén lles gusta. Cando vexan que poden vivir do gando sen depender dunha empresa, farano. Todo o mundo quere mellor traballar para si.

Cantos animais ten agora?

Agora temos seis bois e vacas paridas e preñadas, e mandamos becerros. Agora os agricultores estamos mal de cartos e hai que adaptarse ás circunstancias. Eu xa preguntei por que se paga un euro menos a carne, din que hai pouca xente nos restaurantes, que veñen as matanzas e non hai vendas, pero nas carnicerías e nos supermercados os prezos non baixan.

Será o mercado...

Será o mercado, pero non entendo iso. Hoxe veu aquí un carniceiro e díxome se lembraba cando no 1986 veu o Ive e escaseaban os becerros. Vendíamos as costilletas a 1.300 pesetas, e agora a máis barata supera esa cantidade.

Páganlles pouco a carne?

Mandei dous animais, un tiña 9 meses e pesou 442 quilos, puxéronme exceso de peso na clasificación e pagárono a 4,15, e o outro que pesou 423 pagárono a 3,80 euros por quilo canal. Se fas números saenos o quilo a 5 euros, o resto hai que poñelo da xubilación. Entón os novos non poden quedar. Hai pequenas axudas por vacas nodrizas, por ter as terras limpas, que somos os que coidamos o medio ambiente.

Agora compran ben as vacas e os bois están en alza, por iso aconsello castrar o máximo

Compran máis vacas ou bois?

Agora compran ben as vacas e os bois están en alza, por iso aconsello a todos os xoves que castren o máximo posible, pero entendo que non é doado mantelo oito anos, hai que coidalo para que saia unha carne saborosa, con gusto. Iso custa cartos, por iso moitos xoves só os teñen ata novillos. Hoxe as vacas cotízanse ben.

Vai criar algún coma Líbano?

Co Líbano quedaron encantados, dixeron que nunca viran canal coma a del, pero agora teño outros. A un chámolle Mas, pois penso que vai ser máis ca el, e o Lindo, neto dunha vaca de Vilalba chamada Linda premiada oito veces no Corgo. Hai que aguantalos a ver se dan algo por eles.

Son galegos?

Son, pero a todos lles poño mestizos, son cruces do país.