Lourenzá tendrá un local multiusos tras la reforma del mercado ganadero

El Concello de Lourenzá dará un nuevo uso al actual mercado ganadero, con un propuesta de reforma que incluirá la mejora exterior del edificio y la adecuación de un tercio de la superficie de su interior para contar con un local multiusos, que permita poder llevar a cabo diversas propuestas que adolecen ahora de falta de espacio. Una necesidad que ya venía detectando el gobierno local y que con el covid-19 se ha convertido en una "prioridade".

"Actualmente contamos cun salón de actos dotado de butacas, pero non moi grande, o que dificulta poder realizar nel moitos dos eventos que teñen lugar no concello. A creación dun local multiusos onde poder desenvolver moitos dos eventos que se viñan realizando, como pode ser a gala do teatro, conferencias, comida da terceira idade, Mercado de Nadal ou eventos das escolas deportivas é para este goberno unha prioridade, e máis agora onde as circunstancias do covid requiren de espazos máis grandes", señala la alcaldesa, Rocío López.

Por ello, desde el equipo de gobierno se decidió completar la actuación que ya tenían programada en el edificio de sustitución de la cubierta, para lo que cuentan con una ayuda de 47.700 euros del Feader y la Consellería de Medio Rural para la reforma de los mercados municipales. Una subvención que completarán con el dinero procedente del expediente de modificación de crédito, con cargo al remanente de tesorería, que se aprobó en el último pleno.

La reforma incluirá la intervención en 635 metros cuadrados, un tercio de la superficie total de la nave, que quedará así dividida en dos espacios diferenciados "para adecuar o espazo a climatizar", aclara la regidora laurentina, quien explica que los trabajos a acometer incluyen "a mellora da envolvente térmica das fachadas e substitución das carpinterías de ventás e portas; acondicionamento do pavimento do chan con un pavimento laminado con acabado similar á tarima flotante; instalación eléctrica e de iluminación novas e a instalación dun sistema de climatización da nave e dun sistema de son no local multiusos resultante".

ASFALTADOS. Otra parte de los fondos liberados por el equipo de gobierno, en concreto 280.000 euros, será para la acometida de un ambicioso plan de regeneración de caminos municipales, con actuaciones en todas las parroquias en función de las necesidades existentes. "Foron moitas as vías que se melloraron, pero aínda quedan outras moitas que o necesitan", asevera Rocío López, para quien esta mejora de las comunicaciones viarias "foi unha das prioridades deste goberno" al entender que "é fundamental dotar e mellorar os servizos no noso rural se queremos atraer e fixar poboación nel".

La previsión es actuar en un total de 37 viales, que representan 11.255 metros a asfaltar, tanto para la mejora del pavimento deteriorado como su colocación en caminos que son de zahorra, además de la mejora de las cunetas.

Buenos accesos al campo de fútbol

Las actuaciones proyectadas para los próximos meses incluyen destinar 50.000 euros al acondicionamiento del entorno del campo de fútbol, en el que recientemente se instaló hierba artificial en el terreno de juego. Las obras se quieren completar con la mejora de los accesos.



592.000 euros. Es el montante global que invertirá el Concello de Lourenzá gracias al expediente de modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería. Una operación que solo contó en el pleno con el voto favorable del PSOE, en el gobierno.