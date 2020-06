Lourenzá suspende la Festa da Faba prevista para octubre

La alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, anunció la decisión adoptada por el equipo de gobierno y por los representantes de los fabeiros de suspender la edición de este año de la Festa da Faba, prevista para el primer fin de semana de octubre.

"Foi unha decisión moi difícil de tomar porque esta ía ser unha edición especial ao cumprírense os 30 anos da súa celebración, pero vista a evolución da pandemia e os rebrotes que se están a producir e a incerteza do que poda pasar no outono fíxonos tomar esta dolorosa medida, xa que non se podería garantir a seguridade dos numerosos visitantes que acoden a esta importante cita gastronómica", aseguró la regidora.

El concurso convocado por el Concello para elegir el cartel anunciador sigue adelante y el trabajo ganador se usará para ilustrar la edición del próximo año.