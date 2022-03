Lourenzá seguirá buscando fondos para la rehabilitación del monasterio

Los dos millones de euros que Lourenzá recibiría del Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022 para la rehabilitación del monasterio de San Salvador se caen de la convocatoria porque el edificio no es de titularidad pública sino que pertenece a la Iglesia. La firma de la cesión del edificio al Concello por parte del Obispado no fue suficiente para acreditar que fuera público porque se trataba de una cesión temporal.

Frente a este contratiempo, la alcaldesa laurentina, Rocío López, ya anunció este lunes que seguirán trabajando en buscar vías de financiación para conseguir fondos que permitan acometer esta obra. "Dende o comunicado que nos enviaron da Xunta e que recibiron da Secretaría de Estado de Turismo do Goberno central parece que deixaron aberta a vía para que en futuras anualidades puidesen concorrer proxectos privados, é dicir o Bispado como propietario do inmoble", explicó López, que sin embargo avanzó que se dirigirán a todas las administraciones para ver otras posibles vías de financiación.

Desde la Subdelegación del Gobierno también dejaron este lunes la puerta abierta a que este proyecto reciba financiación en el marco de otro plan de ayudas. Además reiteraron que el monasterio laurentino no pudo acceder a los fondos al ser propiedad privada y aclararon que, a pesar de que los fondos para financiar los proyectos son del ministerio, las propuestas fueron hechas por la Xunta.

ENFRENTAMIENTO. La pérdida de estos fondos fueron un motivo más de enfrentamiento entre el gobierno laurentino y el PP, que se lanzaron reproches mutuos a cuenta de una rehabilitación tan necesaria como esperada en la localidad.

El portavoz popular, Francisco Javier Rodríguez, destacó que "cun mosteiro restaurado e con usos públicos e privados poderiamos mellorar". "Apoiados no Camiño de Santiago e cun adecentamento e ordenamento das nosas rúas e das nosas prazas, fariamos de Lourenzá un pobo de primeiro nivel turístico", añadió. Los populares no escatimaron en críticas al Gobierno central y reclamaron saber si la alcaldesa pedirá explicaciones por el cambio de criterio que impide a Lourenzá recibir esta ayuda. También apuntaron hacia la bancada de Podemos: "Un de Podemos pasou unha mala noite e levantouse atravesado".

En este sentido, la regidora considera "de moi mal gusto" que el PP haga política con una rehabilitación para la que los tres grupos habían integrado una mesa para trabajar unidos. "Lamento moito esta actitude xa que deberiamos estar todos unidos traballando para buscar novas vías de financiamento para a rehabilitación e non facendo política de algo tan serio", aseguró López, que, en contraposición, agradeció "a postura sempre colaboradora do BNG de Lourenzá neste tema porque me consta que é un tema que lles preocupa e no que toca arrimar o ombreiro". Con respecto a la actitud del PP dijo sentir "pena de que non reme con nós, co BNG e co PSOE, nun tema tan serio e importante para Lourenzá, deixando de lado as cores políticas".