El Lourenzá de Roberto Ramallal echa a andar apostando por la juventud

El nuevo proyecto del Lourenzá echa a andar en Primera Autonómica con el objetivo de conseguir la salvación por tercera temporada consecutiva. Nada menos que diez caras nuevas tiene el equipo de Roberto Ramallal, que dirigirá al conjunto mariñano por segunda temporada consecutiva, tras lograr el pasado curso la salvación tras una buena campaña.

El equipo se presentó con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Rocío López, y la presencia del presidente de la entidad, Pablo Maseda, además del resto de la directiva.

Junto a Roberto Ramallal, en el cuerpo técnico también seguirá Michael Sante como segundo entrenador.

En cuanto a la plantilla, siguen con respecto a la temporada anterior Adrián Cabaleiro, Bugui, Álex Carreiras, Javi Arruñada, José Antonio, Falcón, Miguel Hermida, Álex Ferranes, Jorge, Losvi, David, Garrafín, José Ángel, Picchi, Julián Iglesias, Yago Cruña, Diego, Acebo, Luis Santamarina, Iván Recalde, Noé Recalde, Álvaro Loridagos y Paulo González.

"Lo que más me gusta es el compromiso que hay y en ese sentido estoy encantado, hacia tiempo que no me sentía tan bien entrenando", dice el técnico