Lourenzá clama por el arreglo de los órganos del monasterio de San Salvador

Los órganos barrocos gemelos del monasterio de San Salvador de Lourenzá volvieron a demostrar este martes su poderío gracias a un concierto promovido por Patrimonio Laurentino con el objetivo, por un lado, de impulsar la restauración de unos instrumentos que datan de mediados del siglo XVIII y que por su conservación son de los de mayor interés de toda Galicia y, por otro lado, de conseguir fondos para Cáritas parroquial a través de la colecta voluntaria que se llevó a cabo.

Un total de 70 personas pudieron disfrutar del concierto y de la charla que ofrecieron Belén Bermejo, gestora cultural, experta en patrimonio y directora de Sirgo Torcendo, y el músico e investigador Andrés Díaz. "Tivemos que reducir o aforo a 70 persoas polo covid e houbo que dicirlle que non a moita xente que chamou cando xa cubríramos todas as prazas", confirma Remedios Gallo, presidenta de Patrimonio Laurentino.

Bermejo y Díaz desgranaron en su charla el funcionamiento y las especiales características de un conjunto instrumental casi único en Galicia. "É importante tratar o interese histórico-artístico e a orixinalidade destes instrumentos para poñelos en valor e para que a xente saiba a magnitude destes bens, xa que son dúas pezas únicas por unha serie de razóns", señala Belén Bermejo, una de las integrantes de la comisión que diez años atrás catalogó estos y otros órganos gallegos por encargo de la Consellería de Cultura.

Dos de sus principales peculiaridades son que son obra de un gallego, "o organeiro compostelano Alberto de la Peña", y que son gemelos. "Iso quere dicir que son iguais na caixa, que teñen as mesmas dimensións, aínda que non nos instrumentos, porque un ten menos rexistros. Ademais, hai moi poucas igrexas que conserven dous órganos iguais e enfrontados. En Galicia só os atopamos en Santiago, Tui, Mondoñedo, Samos e Lourenzá", destaca.

La gran diferencia que ofrecen los instrumentos del monasterio de San Salvador es que se conservan en su estado original. "Aínda que están moi deteriorados polo tempo, o seu estado de conservación é moi bo no sentido de que conservan gran parte do seu material orixinal, cousa que non acontece con outros órganos galegos que si sufriron intervencións que non foron axeitadas e xa é algo irreversible. Aquí practicamente se conservan un 90% dos tubos, elementos de madeira e demais que tiñan cando foron construidos. É algo excepcional e fai que teñan un valor único", resalta.

Al igual que concluyeron en la revisión que realizaron hace una década, Bermejo considera que los órganos necesitan una reforma a fondo y tutelada por expertos. "Será laboriosa porque son instrumentos complexos e necesitan de man de obra moi especializada. En primeiro lugar, un equipo de expertos tería que facer unha valoración do que custaría e logo habería que facer uns traballos de inventario, ver exactamente cantos tubos se conservan, como están as madeiras, que partes hai que substituír e demais. Posteriormente sería o momento de desmontar os órganos e, se non se fai in situ, levalos a un obradoiro de organeiría. Con iso xa nos podemos imaxinar a dimensión do traballo, pero xa se fixo noutros sitios, así que é absolutamente viable se se implican na súa financiación varias administracións"», concluye Bermejo.

Lino Rico destaca "a calidade do son, que fai que esquezas o difícil que é tocalo"

Lino Rico, profesor del conservatorio de Viveiro, fue el encargado de ponerle música a un recital en el que la voz corrió a cargo de la asturiana asentada en Burela Marga Gutiérrez, ganadora del Festival do Landro en 2010, y de la poesía se encargó Esperanza Pérez.

Rico, que es natural de Lourenzá, se sintió "privilexiado de volver tocar un órgano que se toca moi pouco e no que case hai que facer numeriños porque os mandos e as teclas non responden ao que ti queres, pero a calidade do son é tan boa que suple todo", explica maravillado.

Habla en singular porque solo se toca el órgano eléctrico, dado que el manual es aún más sensible. Como no podía ser de otra forma "toquei unha peza barroca, o adagio de Albinoni, e unha peza miña de improvisación".

Luego se pasó al acordeón: "O repertorio foi por así dicilo de música cercana, variada e combinando temas galegos como ‘Lela’ e outros de toda Sudámerica".

"Poden servir para atraer un turismo cultural sostible"

Belén Bermejo está convencida de que la restauración de los órganos barrocos de Lourenzá colocaría a la localidad en el mapa musical. "Noutras cidades españolas estes traballos deron lugar despois a ciclos de concertos e actividades que promoven un turismo musical sostible que é unha fonte de ingresos importante para as localidades e comarcas onde se asentan. Se se fai a restauración cun plan de dinamización parello, viría xente de moi lonxe a estes eventos, o investimento nesta actuación revertería despois na vila e tamén se podería aproveitar o Xacobeo e o paso do Camiño", asegura.