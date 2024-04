Lourenzá se fija en los maragatos

Vilanova de Lourenzá acogerá los día 3 y 4 de mayo una iniciativa de lo más singular. Son unas jornadas dedicadas a la sociedad, la economía y la cultura maragatas organizas por Maragatacasa AC, promovida por Xoán Rodríguez Rivas, que aunque maragato laurentino ahora reside en Bueu pero se muestra fascinado por la cultura de sus antepasados que, en realidad, es más que eso, es un modo de vida que influyó de forma decisiva allá donde se asentaron, que fue prácticamente por todas partes.

Las jornadas están pensadas de forma ambiciosa con la presencia confirmada del presidente de la Diputación lucense, José Tomé, y la apertura y clausura de la alcaldesa de Lourenzá, Rocío López. Por el medio, las ponencias de expertos en distintos campos vinculados a esta materia y también visitas guiadas.

Pero para entender el fenómeno maragato primero hay que pensar en él en el sentido de que, casi en cada pueblo mariñano, existe una casa a la que se llama la 'Casa do Maragato'. Esto es, explica Xoán Rodríguez, al que desde luego en Lourenzá se le neconoce como Xoán do Maragato, porque "o dos maragatos parece que é o elefante que temos na habitación e ninguén ve". Los maragatos son la población que ocupaba La Maragatería, una comarca cercana a Astorga de paupérrimos índices económicos pero cuyos habitantes supieron buscarse la vida primero como transportistas que cobraban el doble pero garantizaban la entrega en tiempo y forma al ciento por ciento, y luego como comerciantes con un ojo extraordinario para los negocios.

Una larga investigación

Rodríguez Rivas, presidente de Maragatacasa AC cuenta que empezó a bucear en su propia historia "e vin que en Galicia non se lles prestou a atención á altura do impacto que tiveron, porque foron familias que fundaron empresas como Conservas Calvo, Chocolates Sabú, Claudio Sanmartín… Foron realmente relevantes". Explica que enseguida se dio cuenta de que todo lo que se sabía estaba "bastante sesgado porque non hai ningún centro de referencia ó que dirixirse, e sorprendeume porque a realidade é que se te paras a buscar atopas cousas abraiantes".

Una de las cosas que encontró fue una gran diáspora que se dio en la segunda mitad del siglo XIX que fue lo que expandió a los maragatos prácticamente por todo el mundo. Xoán Rodríguez dice que les empujó el cambio a una economía capitalista: "Eles, por exemplo, xamáis asinaban un contrato. Era todo de palabra e cun apretón de mans. Estaba estipulado que cobraban o dobre por facer un transporte de mercadurías. Agora ben, a garantía era absoluta. Respondían de todo cos seus propios bens e cos seus propios cartos e iso deulles un gran prestixio".

Xa saltando un chisco no tempo relata que en realidade eran empresarios: "A miña familia de Lourenzá estaba centrada nun negocio co ferrocarril, que precisamente lles quitara o traballo do transporte. Centráronse no envío de xamóns e meu bisavó tiña un almacén con máis de 200.000 kilos de xamóns, que son moitos xamóns. Pero é que ademáis tiña cinco casas en Lourenzá e outros edificios en varios sitios".

De las jornadas en concreto, destaca la presencia de Laureano Rubio, catedrático de Historia da Universidad de León que estudió el fenómeno maragato y demostró que fueron una burguesía tope "que ademais non tiñan mentalidade rentista como moita outra, senón mentalidade empresarial, de traballar e de sacar as cousas adiante. Eles enfocaban un negocio e traballaban para facelo funcionar, rexeitaban vivir do que lles pagaran por alugueres ou cousas polo estilo como si facían moitos burgueses ou mesmo nobles".