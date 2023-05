Lourenzá despide a toda una leyenda

Iván Recalde, uno de los grandes emblemas del equipo aficionado de fútbol de las Escuelas Deportivas de Lourenzá y el máximo goleador de su historia, dice adiós después de casi toda su vida deportiva defendiendo los colores rojiblancos.

El delantero se despedirá mañana ante el Castro, (Santa Cruz, 18.00 horas), aunque ya vivió grandes emociones el pasado fin de semana, en Antas, donde contribuyó con un gol a sellar la permanencia del equipo una temporada más en Primera Autonómica. "Foi algo moi emocionante porque se desprazou moita xente de Lourenzá e bastantes dos que había sabían que me ía retirar. Puiden marcar un gol de falta moi importante no minuto 75 e faime moi feliz saber que o equipo se vai quedar na categoría", dijo y añadió que "nunca tiven dúbidas, pero dende logo non me gustaría deixalo cun descenso".

Aunque se hizo oficial tras el partido, Recalde ya tenía decidida la retirada desde casi el comienzo de temporada. "Eu tíñao bastante claro, non quero dicir que sufrira pero si que me custou máis do habitual sentirme importante e tampouco quería ter a sensación de sobrar, así que penso que con 39 anos é un bo momento para deixalo. Teño sensacións encontradas porque me gusta tanto o fútbol que ás veces tiña medo a non saber cando había que deixalo", señala, añadiendo que "da miña xeración non queda ninguén se descontamos a Garrafín, non quere dicir que os compañeiros de agora non sexan fantásticos, pero boto moito de menos aos que foron os meus compañeiros durante moitos anos".

Aunque en las redes sociales se da por hecho que formará parte de la directiva del club, Recalde explica que "eu vou estar aí para axudar, Lourenzá é un pobo no que da gusto facer deporte porque se volca, pero sobre todo co fútbol. Aínda se segue falando moito do que fai o equipo e se respira esa conexión entre os seareiros e os xogadores que cada vez resulta máis difícil de atopar".

"As mensaxes de cariño que estou recibindo dende que se publicou a miña retirada nas redes sociais son incontables. Dende logo que unha das cousas que vou botar de menos é a de atopar a tanta xente coñecida nos equipos rivais", aseguró Recalde, que tiene clara una de las cosas más importantes que se lleva del mundo del fútbol: "No Aleti xoguei cos meus amigos, pero fóra do meu equipo de sempre tamén fixen moitos, é unhas das cousas que levo".