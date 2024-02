Lourenzá aplaza el desfile de Carnaval por el mal tiempo

El Concello de Lourenzá y la asociación de comerciantes local decidieron suspender el desfile de Entroido previsto para este domingo por la tarde a causa del mal tiempo.

"Debido ás condicións meteorolóxicas vémonos na obriga de aprazar o desfile de Domingo de Piñata. Nos vindeiros días publicaremos a nova data", dicen los organizadores, que lamentan "as molestias que se puideran ocasionar" a las personas que tenían previsto participar. "Que o mal tempo non nos saque a ninguén a ilusión do Entroido. Vémonos en breve", concluyen.

El desfile ya había sido aplazado antes al coincidir con las elecciones gallegas.