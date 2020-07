Lourenzá y Alfoz tendrán audioguías para mostrar sus recursos turísticos

La Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, en colaboración con el grupo Chévere, acaba de iniciar los trabajos para ampliar la oferta de audioguías con las que cuenta la comarca a los municipios de Lourenzá y Alfoz. "A Mariña foi pioneira en activar audioguías ficcionadas para os centros históricos de Mondoñedo, Ribadeo e Viveiro en catro idiomas: galego, castelán, inglés e francés e agora trátase de dar continuidade a este proxecto con estas novas audioguías, ampliando o seu alcance a contextos diferentes dentro do destino", aseguró el presidente del ente comarcal Fran Cajoto, que indicó que el proyecto cuenta con el apoyo de la Xunta y de la Diputación.

En el caso de Alfoz se tendrá en cuenta que el 10 de abril de este año se cumplieron ocho siglos del fuero concedido por el rey Alfonso IX a los vecinos, por lo que se celebra el 800 aniversario de la villa de Castrodouro, alrededor de la que se creó el municipio. "A idea é focalizar a audioguía na contorna e no propio castelo de Castro de Ouro", explicaron desde la Mancomunidad.

El recorrido de Lourenzá se centrará en el núcleo urbano de Vilanova, construido alrededor del monasterio de San Salvador, con la iglesia de Santa María y un pequeño recorrido durante el que se hablará de hechos y personajes vinculados a la villa, algunos populares y otros históricos como el obispo Villaroel, el conde Osorio o más recientes como Xulia Minguillón o Francisco Fernández del Riego.

"Estas audioguías ficcionadas fan un tratamento distinto dos contidos das turísticas tradicionais", explica la agente de desarrollo turístico de la Mancomunidad, Tania Hermida, "recóllese a información directamente da veciñanza, dáselle un tratamento ficcionado co obxectivo de crear unha narrativa ligada aos espazos visitados e convértese o paseo audioguiado nunha experiencia inmersiva emocional".

Este recurso permite realizar visitas individualizadas, en pareja o en grupos reducidos y sin cita previa.

Ahora mismo ya están disponibles las audioguías de Mondoñedo, que ofrece un paseo por la ciudad desde la perspectiva de Álvaro Cunqueiro: la de Viveiro, que ofrece una imagen de la ciudad a través del tiempo con personajes históricos, algunos anónimos y otros de relevancia política económica o artística; y de Ribadeo, con un paseo por la villa a través de la memoria de la arquitectura indiana de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

En la página web de turismo de la Mancomunidad pueden descargarse en cuatro idiomas. En Mondoñedo y Ribadeo parten de la oficina de turismo y en Viveiro de la Praza Maior. "Necesítase duns cascos, preferiblemente illantes, para desfrutar do son envolvente", indicó Cajoto, que aseguró que "unha vez colocados no punto de inicio hai que deixarse guiar polas rúas de cada vila". "Recoméndase ter especial coidado co tránsito rodado ao camiñar e ao facer paradas xa que o son é nítido e moi envolvente", dijo.