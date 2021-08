Loureiro solicita hablar del lobo con la conselleira de Medio Ambiente

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, solicitó una reunión con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para abordar la problemática del lobo en el municipio, donde ganaderos, cazadores y vecinos lamentan pérdidas de parte de sus cabañas e incluso de perros, estas últimas en la semana pasada.

La situación se repite desde hace meses en el concello vivariense y se agrava en las épocas de cría de los depredadores que salen en manada para cazar presas con que alimentar a sus cachorros: "Estase agravando dende hai un tempo derivada dos animais que aparecen atacados polo lobo, como ovellas, vacas ou cans, e outros que desaparecen". Los concellos vecinos y el resto de la provincia de Lugo no son ajenos a esta problemática, recuerda la regidora.

Representantes de varios concellos de A Mariña, a los que se sumó Muras, mantuvieron una reunión y enviaron un escrito a la Consellería de Medio Ambiente y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero todavía no recibieron respuesta a su demanda de que se adopten medidas que hagan posible la convivencia.

La regidora constata que la situación empeoró y además de sucederse ataques en el medio rural, "cada vez estanse incrementando máis na zona urbana, con proximidade ás vivendas, co perigo que isto pode implicar non só para os animais domésticos senón tamén para as persoas", subraya.

Dada la preocupación e inquietud existente entre los vecinos, el Concello de Viveiro considera necesario un análisis y por eso la alcaldesa remitió una carta a la responsable autonómica de Medio Ambiente, en que explica la problemática y le solicita una reunión a la mayor brevedad posible.

PINTADAS. El malestar es cada vez mayor. De hecho, en una carretera situada en la parroquia de As Negradas (O Vicedo) aparecieron pintadas alertando del peligro del lobo en varios cruces de la zona hasta llegar a O Folgueiro. Una vecina que transitaba por la zona aseguraba en las redes sociales que al ver la pintada se asustó, mientras que otros vecinos comentan que vieron pintadas similares en otros cruces del municipio de Viveiro y del vicedense. Afectados por sus daños en el medio rural tratan así de llamar la atención sobre la sobrepoblación del carnívoro y los perjuicios que les causa.