Loureiro afirma que el primer foro económico "procurará solucións para cambiar o futuro"

El Concello organiza mañana el primer foro económico en el hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas a partir de las diez de la mañana. Surge del acuerdo entre el gobierno socialista y Por Viveiro dentro del segundo plan de reactivación y se titula Oportunidades de futuro. Pretende ser "unha ferramenta para a reflexión e o debate arredor do futuro que podemos ir deseñando, con ganas de cambialo na procura de solucións. A nosa intención é que teña continuidade e que cada ano verse sobre un aspecto diferente da economía e o futuro".

La alcaldesa, María Loureiro, afirma que busca "ser un lugar de encontro e diálogo para o sector empresarial nun momento de grandes inquedanzas pola pandemia, que se xuntou ao conflicto de Alcoa e Vestas, unido ás históricas demandas de mellora nas comunicacións. Pareceunos que estabamos obrigados a axudar aos sectores que pasan por maiores dificultades contribuíndo á súa reactivación", recalca.

El foro reconocerá el trabajo de la firma de maderas López Pigueiras, que extienden a "tódalas empresas e autónomos que traballan duro cada día a pesares das dificultades". Cada año distinguirán a una.

El vivariense Antonio Abril Abadín, quien fue una pieza clave en la expansión de Inditex, ejerció 30 años como abogado del Estado y es presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, abrirá el foro y disertará sobre la universidad como motor del desarrollo. Los profesores María Cadaval, directora de la cátedra Iberoamericana en la USC, y Miguel Ángel Vázquez Taín, también presidente del Consello de Economistas de Galicia, abordarán en una mesa redonda las oportunidades para Viveiro y la comarca tras el covid-19. El aforo es limitado y se transmite en directo por streaming.

María Loureiro considera que “xa podemos ver a luz ao final do túnel, pero aínda estamos en tempos de crise sanitaria, que supuxo un desafío para a sociedade que afectou a sectores importantes no noso concello, como poden ser o comercio e a hostalería, que foi un dos máis castigados e aínda segue con restriccións, polo que entendemos que pode ser de interese para eles”. La regidora destaca su empuje, pues “seguiron adiante a pesares das dificultades, este foro xurde precisamente a raíz do retroceso que causou a pandemia, que xa vai para dous anos, e das dificultades económicas que estamos vivindo”.

La alcaldesa destaca que "o Concello dentro das nosas posibilidades tentou axudarlles e tamén as outras administracións, o Estado cos Ertes e a Xunta con axudas. O Concello xa vai polo segundo plan de reativación económica, ao do ano pasado dedicamos máis de 200.000 euros e este ano estamos achegándonos a esa cifra. Esta crise obrigounos a relegar proxectos priorizando a atención as necesidades derivadas da pandemia, aos sectores máis danados, pero como sempre todo son obrigas para os concellos, aos que as axudas non chegan. Adherímonos ao plan da Xunta para que a aportación do Concello chegase de xeito máis áxil, e agora estamos axudando aos autónomos que non pudieron optar á primeira liña de axudas. Apoiamos dentro do que podemos, pero tamén temos limitacións. Estamos cos segundos presupostos de emerxencia”, explica.