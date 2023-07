Lou, todo un veterano aficando en Tapia compitiendo en la elite de las traineras

José Ángel García, más conocido en el mundo de las traineras como Lou, es uno de los dos representantes del Occidente astur que compiten esta temporada en la Liga ACT, la máxima competición de esta disciplina. Lou, que es de Tapia de Casariego y está afincado en Ribadeo, remará en Ziérbana junto al vegadense Alberto González.

Ambos son los más veteranos del equipo. Nacieron en 1981, aunque Lou es de enero y Alberto es de agosto. "Creo que puedo aportar experiencia, porque aunque no tengo muchos títulos, si que tengo muchas regatas, por lo que puedo aportar experiencia y tranquilidad", dice Lou, que suele ocupar el dos de estribor o el tres de estribor.

Sobre las posibilidades de Ziérbana, afirma que esperan estar peleando con los de arriba. "Visto el trabajo del invierno, los descensos y las regatas previas, hay buenas sensaciones, estamos andando bien y esperamos pelear con la gente de arriba, aunque luego es el mar el que te pone en tu sitio", advierte.

Lou debutará con su trainera este fin de semana en la Bandera Cidade da Coruña, que tiene como mayor peculiaridad que se celebra en dos días, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. "Puedes ganar el sábado pero si el domingo quedas tercero puedes quedarte sin bandera», explica. Aunque son dos regatas independientes, para ganar la bandera se suman los tiempos de las dos regatas", comenta. "Se rema en la playa del Orzán, en mar abierto, y si pega el aire es difícil", advierte.

Con más de 40 años, a Lou no le pesa la edad y todavía tiene la ilusión por seguir remando en la ACT. "Me encuentro bien; como decía uno de Castropol, no importa la edad, sino entrenar, y yo después de los 40 me encuentro en plena forma", subraya. "Quizá lo que más noto es la carga mental, porque en el trabajo vas teniendo más responsabilidad y cuadrarlo todo es lo que más me cuesta", argumenta el remero de Tapia.

En la Liga ACT habrá dos embarcaciones gallegas, Cabo y Samertolameu. "Cabo va a andar bien, han tenido bajas pero se han reforzado bien y es un bloque muy rodado", dice. "De Samertolameu no conozco a muchos, pero creo que para estar en mitad de tabla les puede dar", asegura Lou, que ve como favoritos para llevarse la Liga a "Urdaibai, porque es un equipo muy potente, y a Hondarribia, que es un equipo muy fiable, todos los años hacen primero o segundo", advierte.

Lou ve con muy buenos ojos cómo se está trabajando en Castropol, que disputa la Liga A de traineras en Galicia. "Zeta cogió las riendas del club el año pasado y les dio un empujón de motivación, cambió las formas de entrenar y los resultados están ahí: campeones de calle en la Liga B y este año en la Liga A peleando con los de arriba", dice. "El problema que hay es que en esta zona es difícil que te venga gente, tienes que convencer a remeros de que te vengan desde muy lejos y eso no es fácil", concluye Lou.