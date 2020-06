Losada insta a Alcoa a que "deje de marear" y permita un futuro...

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha instado este viernes a la multinacional Alcoa a que "deje de marear" y permita un proceso industrial de futuro en la planta de San Cibrao tras el anuncio del despido de 534 personas.

"No debemos equivocarnos y buscar en las administraciones públicas el enemigo de los trabajadores. El problema es Alcoa", ha manifestado al ser preguntado por la situación de esta fábrica en un acto en Santiago de Compostela junto al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero.

En su intervención, Losada ha considerado que Aloca "no puede estar en esta fase en la que ni quiere vender, ni quiere buscar un socio industrial, ni tiene una política industrial de futuro". "El problema es Alcoa y yo le pido a Alcoa que de marear. Ya empiezo a pensar si lo que está buscando es un conflicto social y un conflicto de orden público", ha sostenido el delegado del Gobierno en Galicia.

Javier Losada le ha pedido a la empresa que "ponga sobre la mesa sus proyectos". "En esos proyectos va a encontrar al Gobierno de España totalmente receptivo para encontrar una solución para una fábrica y para una actividad esencial para España como es la del aluminio", ha destacado.

"Si no quiere seguir funcionado en la fábrica hay otras posibilidades"

"Ese es el foco, que no se equivoque nadie", ha incidido Losada, que ha subrayado que el Gobierno, los sindicatos y los trabajadores "están en la misma sintonía" frente a una Alcoa que "está generando el problema" y a la que hay que decirle "que permita dar una solución".

Y es que, según ha apuntado, "si no quiere seguir funcionado en la fábrica hay otras posibilidades" pero la empresa debe permitir que estas se pongan en marcha. "Le pediría que dejase de estar en esta fase de negación, de ocultación y de no dar alternativas", ha apuntado.

PLANTA DE ALU IBÉRICA EN A CORUÑA. Además, preguntado por la mesa técnica industrial celebrada el jueves sobre el futuro de las plantas de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña y tras las críticas del comité de empresa coruñés por la ausencia del Secretario de Estado de Industria y de la ministra Reyes Maroto, Losada ha recordado que el director general de Industria participó en este encuentro junto con la Xunta y los representantes de los trabajadores.

"Hoy, a primera hora de mañana, el secretario de Estado de Industria ha estado en conversación telefónica con los presidentes de los dos comités y se han trasladado para que, en los próximos días, tengan las reuniones necesarias para conseguir que Alcoa también establezca claramente los compromisos que firmó con los compradores para que Alu Ibérica tenga el futuro que en su momento precisó cuando las compró" -las fábricas-.

Caballero considera necesario "mantener toda la presión de las administraciones para que Aloca rectifique"

Tres ello, ha dejado claro que el Ministerio de Industria "está en la misma situación en la que ha estado a lo largo de estos años", que es posibilitar que "todos los conflictos heredados del Partido Popular se resolviesen". "Y los ha resuelto. Unos con negociaciones, otros con acuerdos", ha manifestado para incidido para señalar también que se trata de un problema generado por "Alcoa" y que el Gobierno "siempre estará con los trabajadores".

EL PP "NO RESOLVIÓ LOS PROBLEMAS". En el encuentro celebrado en Santiago de Compostela, el secretario xeral del PSdeG y candidato a la Presidencia de la Xunta ha censurado que en 11 años de gobierno en Galicia el Partido Popular "no hizo ninguna política industrial para defender la industria, no resolvió problemas y careció de hoja de ruta con compromiso para los trabajadores y la actividad industrial en Galicia.

Además, ha considerado que Alcoa, empresa que recibió "cientos de millones de euros de fondos públicos", tiene que entender la importancia de la responsabilidad social corporativa y rectificar su decisión. Para ello, ha considerado necesario "mantener toda la presión de las administraciones para que Aloca rectifique y mantenga el empleo en la planta de San Cibrao".

En este contexto, ha subrayado que el Ministerio de Industria está trabajando al lado de los trabajadores y ha considerado que Galicia necesita un gobierno en la Xunta "que se ponga a trabajar, que abandone la posición de perfil y de observador para ser parte de la solución y no solo una agencia de quejas sin hoja de ruta, sin presupuestos y sin saber que hacer con la industria gallega".

"Feijóo no supone ninguna posibilidad de solución a los problemas industriales de Galicia cuando simplemente se dedica a confrontar y no a resolver

"Feijóo no supone ninguna posibilidad de solución a los problemas industriales de Galicia cuando simplemente se dedica a confrontar y no a resolver", ha sostenido Gonzalo Caballero, que ha defendido un gobierno progresista en Galicia con una nueva planificación industrial para defender el empleo.

Tras ello, ha instado al titular del Gobierno gallego a "hacer los deberes" y a "ponerse a trabajar" en las "cuatro semanas que le quedan como presidente de la Xunta".

ADEGA. La asociación ecologista Adega considera "falaz" la justificación de la multinacional estadounidense Alcoa de que el precio de la energía es excesivo, para justificar el cierre de la planta de San Cibrao, un argumento que defiende la Xunta.

En un comunicado, Adega señala que los motivos de que quiera dejar esa planta de San Cibrao "no tienen que ver con el precio de la electricidad en el Estado español, sino con un proceso de reconversión industrial del sector para buscar nuevas formas de producción más rentables y sostenibles".

La asociación ecologista gallega sugiere que el Gobierno central podría recurrir a fondos de la Unión Europea para solventar los efectos de la pandemia de covid-19

Adega lamenta las "falacias en las que cayó el debate social sobre la situación de Alcoa", entre ellas las de atribuir el cierre al precio de la energía, un argumento que le permitió "obtener ayudas públicas multimillonarias en la última década".

También reprocha que ahora, la Xunta pretende "equivocadamente" poner ese argumento "falaz" en el debate sobre el futuro de esa planta, en lugar de buscar otras alternativas.

La asociación ecologista gallega sugiere que el Gobierno central podría recurrir a fondos de la Unión Europea para solventar los efectos de la pandemia de covid-19 en "cubrir las rentas salariales amenazadas e incentivar nuevas fórmulas de creación de empleo en la comarca" de A Mariña lucense.

Sin embargo, "en ningún caso, la resolución del actual conflicto laboral debe llevar aparejada la condonación de la deuda ecológica de Alcoa o imprimir una urgencia innecesaria al diseño político y social del futuro desarrollo de A Mariña lucense" o del sistema energético e industrial de Galicia.

"Debemos evaluar cuales son las potencialidades del sector del aluminio en la Mariña lucense más allá del actual sistema de producción"

Esa deuda ecológica de Alcoa incluye "contaminación atmosférica, por flúor, vertidos al mar y ocupación de una superficie de 73 hectáreas con más de 41 hectómetros cúbicos de lodos rojos para los que actualmente no hay solución" de tratamiento, indica Adega.

"Debemos evaluar cuales son las potencialidades del sector del aluminio en la Mariña lucense más allá del actual sistema de producción que resulta altamente agresivo con el territorio, depredador de recursos, hiperintensivo en consumo de energía y contrario a los nuevos paradigmas de la transición ecológica y de la economía circular", concluye la asociación ecologista.