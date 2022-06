"En La Tumba sufrí torturas físicas, aislamiento, luz 24 horas al día, temperaturas muy frías..."

El terror ya no se refleja en el rostro de Lorent Enrique Gómez Saleh (San Cristóbal, Venezuela, 1988). Aún así, cuando relata las torturas que recibió en La Tumba, el edificio que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), debajo del metro de Caracas, la emoción vuelve a latir en sus facciones. Uno calla y escucha. Empatiza y el horror se postula como protagonista.

¿Cuándo comenzó su activismo?

Cuando fui a la universidad, porque coincide con una crisis en Venezuela donde Chavez cierra Radio Caracas Televisión, que era critico con su gestión y un contrapeso al poder.

¿Y surgen efecto esas protestas?

Sí, porque Chavez convocó una consulta para reformar la asamblea constitucional para la reelección indefinida y perdió y tuvo que acatar la derrota.

¿Fue detenido ya por entonces?

Sí, fui varias veces detenido y también participé en varias huelgas de hambre por la liberación de presos políticos.

¿Qué pasa en 2014?

El 4 de septiembre el servicio de inteligencia colombiano me secuestra en Bogotá y me entrega al servicio de inteligencia venezolano. Unos compañeros que estaban en Cúcuta logran grabar la entrega en el puente Simón Bolívar y eso permite que no me desaparezcan y me lleven a La Tumba.

¿Por qué le detienen en Colombia?

Juan Manuel Santos, el presidente, participaba en las negociaciones de paz de La Habana con la guerrilla colombiana y Maduro era uno de los garantes del acuerdo. Y fue Santos quien me entregó a Maduro.

¿Cómo es La Tumba?

Es un centro de tortura moderna. Está en un sótano debajo del metro de Caracas, creado con el apoyo de Rusia y Cuba. Me aplican aislamiento, luz blanca las 24 horas del día, temperaturas muy bajas, torturas físicas.

¿Cuándo recibió la primera visita de un familiar?

Siete meses después de mi ingreso. Tuve que hacer varias huelgas de hambre y gracias a ello y a la presión internacional conseguí ver a mi mamá y tener un lápiz.

¿Qué se siente en esa celda?

Te quitan todo, te despersonalizan, no sabes si estás vivo o muerto y aunque tengas ganas de quitarte la vida la celda está hecha para que no te la quites. Sientes frustración, miedo, dolor, dudas de Dios. Y te das cuenta de que importante son cosas que no valoramos, como ver el sol o la luna.

¿Cuándo sale?

El 12 de octubre de 2018. Me sacan de la celda, me montan en un avión con una delegación diplomática del Gobierno de España y vuelo a Madrid. A mi familia la traen una semana después. Me recibió Pedro Sánchez.

¿Usted sabía algo?

No tenía ni idea. Te puedo decir que no había estado nunca tan convencido de que iba a morir como el día antes.

¿Por qué llega a Ribadeo?

Soy del trópico, de la montaña, y en Madrid la vida política es más intensa y necesitaba separarme un poco de ella. Busqué por internet y di a parar aquí, buscando la naturaleza. El 4 de septiembre de 2020, el mismo día que me secuestraron, llegué aquí y me enamoré.

¿En qué trabaja?

Doy charlas en universidades, también en empresas privadas y trabajo en proyectos del Parlamento Europeo de democracia y derechos humanos. Pero mi meta es ser agricultor, quiero montar una granja. Es mi sueño.

¿Qué le diría a Maduro si lo tuviera delante?

Que por qué hace falta hacer sufrir a tanta gente. Realmente hace falta eso.

En España hay partidos, como Podemos, que apoyan al régimen bolivariano. ¿Lo entiende?

Para muchos latinoamericanos es difícil entender la fijación que algunos tienen en España con dictaduras tan crueles como la cubana, la venezolana o la nicaraguense. Por que cómo se sentirían si yo viene a reivindicar a Franco. Tienen que ser coherentes. No hay dictaduras buenas, sean de izquierdas, populistas o fascistas. Siete millones de venezolanos no han salido de su país por gusto. Venezuela es una dictadura militar que viola los derechos humanos.

¿De dónde procede su apellido?

Mi familia es de origen palestino por parte de mi madre. Y aún así me acusaban de ser agente de la Cia, o del Mosad, cuando mi apellido es palestino. Y también me decían que era comunista por no apoyar a Trump.

¿Qué le parece la figura del Che Guevara?

El Che Guevara era un asesino y mataba a quien pensara distinto de él. Y no puede ser un ejemplo para la juventud.