La costera del bonito discurre a un ritmo similar al del año pasado, convendidas y una facturación dea pesar de los brotes de la Covid-19 que afectan a la comarca de, según han manifestado los armadores de esa localidad.Así, el puerto y la lonja "están a traballar con normalidade" a pesar de que tres boniteros con base en esta localidad permanecen amarrados en(Cantabria), con diez tripulantes confinados por positivos. A ellos se les suma otro buque que está enen el puerto gallego por tener contacto con los anteriores.Así lo puso de manifiesto el gerente de la empresa que gestiona la, SA (ABSA),, quien lamentó la situación que atraviesan estos barcos a la vez que se solidarizó con las tripulaciones.Según señaló, las lanchas afectadas no están adscritas a la empresa, y estaban faeando en la zona de Cantabria siguiendo los cardúmenes de bonito que a estas alturas de la campaña se encuentran por esta zona.En su intervención, Neira reconoció que el brote supone "unha dificultade engadida" pero incidió en que el sector confía en que "isto se resolva o máis rápido posible" .Entretanto, aunque el puerto registra cifras "muy parecidas" a las del año pasado, la campaña se está viendo afectada por el, cuyo "tirón" el puerto echa de menos. En este sentido, Neira explicó que esa situación "repercute na cotización" a nivel general tanto en el bonito como en otras especies.Por último, el gerente de ABSA envió un mensaje de tranquilidad e insistió en que el puerto y la lonja "traballan con normalidade e conscientes do escenario que hai". "Estamos a extremar precaucións, con aforamentos reducidos e máscara desde principios de abril", manifestó para destacar que fueron capaces de "manter a actividade desde o 15 marzo" y que fueron "moitas as toneladas de peixe que saíron nestes meses das lonxas da Mariña e Burela para abastecer nuns momentos moi complicados".