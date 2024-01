La lonja de Absa cierra 2023 con 57,6 millones de negocio por casi 13.000 toneladas de pescado

La lonja burelesa, que gestiona Armadores de Burela (Absa), cerró 2023 con una facturación de 57.625.831,19 euros, obtenidos por la venta de 12.947.913,66 kilos de pescado fresco, cantidad que es un 21% inferior a la de 2022. El negocio se redujo un 8,8%, 5,5 millones de euros menos, a causa del descenso de aportación de especies con campañas estacionales, como bonito o caballa.

El director gerente de Absa, Miguel Neira, explica que "é un exercicio moi mellorable, que empezamos moi preocupados polo impacto do peche das 87 zonas vulnerables na nosa actividade, tendo en conta que a flota máis importante en cantidade de peixe e volume de negocio é a de palangre de Gran Sol, aínda que a merluza non é a especie que peor se comportou. Rexistrou unha baixada en volume negocio soamente do 1% cunha redución de quilos do 7%, pero o prezo medio incrementouse un 10%", precisa.

Miguel Neira: "A nivel global salvamos os mobles ou case equilibramos, porque tivemos barcos que venderon máis regularmente en Absa"

Neira considera que "a nivel global salvamos os mobles, ou case equilibramos, porque tivemos barcos que venderon máis regularmente en Absa, aínda que os habituais, de palangre de fondo, sufriron moito e tiveron datos peores aos do ano anterior". Explica que el pincho supone el 85% de la actividad de la lonja burelesa, dado que la flota del puerto está muy especializada en ese arte, aunque ahora algún barco también emplea volanta. En contra también jugó la baja del Nuevo San Juan a mediados del año, así como de algunos abanderados que solían vender en el puerto burelés.

Las especies variadas de Gran Sol mejoraron respecto al ejercicio precedente, con un incremento de ingresos derivado del mayor número de desembarcos. En cambio, las especies estacionales —bonito, caballa, pota y bocarte— registraron descensos considerables en el negocio por causas diversas, desde el cambio de ubicación de la pesquería con el traslado de la comercialización a otros puertos a tamaños anómalos que afectaron a los precios.

"É complicado ser optimistas, con estes números, a baixada de consumo trasládase aos prezos e seguimos sendo os grandes prexudicados pola non redución do IVE. Tamén estamos preocupados polo relevo xeracional e a eólica mariña. Parece evidente o interés en cargarse ao sector, iso que somos un proveedor de alimento saudable", lamenta Neira.

Bonito del norte

El bonito del norte, con 4,9 millones facturados, un 11% menos pese a comercializar un 8% más de kilos, el precio medio bajó un 18% por la subida de costes en la conserva y que el 70% del comercializado en agosto era pequeño o ‘mono’.

Caballa

Con 1,9 millones fue una mala campaña al bajar el 59% el negocio. El arrastre tuvo que desplazarse a Cantabria y País Vasco y vendió allí.

Pota

Bajó 540.000 euros.

Bocarte

Pasó de largo y provocó una bajada de 581.000 euros.

Chicharro

Al ser captura accesoria, solo aportó 176.000 euros, el 90% aportado por el cerco y el 10% por el arrastre.